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«Алатырь» проблем

Смена собственника и якорного арендатора торгового центра «Алатырь» обернулась проблемами для жителей окрестных домов. Переулок Медиков, отделяющий ТЦ от жилого массива, превратился в стоянку для большегрузных машин. Грузовики, обслуживающие «Алатырь», не только затрудняют проезд, но и перегораживают доступ к газовому оборудованию и электрической подстанции. ГИБДД на ситуацию не реагирует.

О смене собственников екатеринбургского торгового центра «Алатырь», расположенного на перекрестке улиц Малышева и Московской, стало известно в конце лета. Группа компаний «ТЭН», владевшая ТЦ с момента запуска в 2009 году, продала его структурам, близким к «Газпромбанку». Официально о сделке было объявлено 1 сентября 2020 года.

«Торговый центр продан, с 1 сентября перешел новому собственнику», — сообщили тогда УрБК в администрации ТЦ. В ноябре в торговом центре отметили, что теперь им управляет «Компания «Амбер». По данным сервиса СБИС, в Екатеринбурге компания с таким названием зарегистрирована по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 70. Основным видом деятельности фирмы является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Сумму сделки стороны раскрывать не стали. Как сообщают источники, близкие к строительному рынку, не исключено, что как минимум часть средств за ТЦ была зачтена в счет кредитов, ранее выданных финансовой структурой владельцам девелопера.

В самом ТРЦ «Алатырь» УрБК рассказали, что большая часть персонала коммерческого отдела и подразделений, отвечающих за техническое обслуживание здания, уволилась еще в середине лета.

Практически в это же время в ТЦ началась и глобальная смена арендаторов. В середине сентября стало известно, что «Алатырь» покинул детский развлекательный центр RAZGON. Он закрылся с началом карантина в апреле и не открылся после снятия карантинных ограничений. Центр, включавший самый большой батутный парк в Свердловской области, занимал в ТЦ значительные площади и был одним из якорных арендаторов в развлекательной зоне.

15 ноября прекратил работу главный якорный арендатор ТЦ: в этот день закрылся последний в Свердловской области магазин сети «Карусель», расположенный как раз в «Алатыре». Сеть X5RetailGroup (владеет сетями «Карусель», «Перекресток», «Пятерочка») отказалась от продолжения работы в этом ТЦ в другом формате.

В качестве возможного претендента на освободившиеся торговые площади участники рынка называют челябинскую компанию ООО «МОЛЛ» (торговая сеть «Молния — SPAR»), выступающую под франшизой нидерландской компании SPAR, уже открывшую два магазина в Екатеринбурге.

Смена собственников привела и к изменению транспортной и логистической ситуации вокруг ТЦ. Не исключено, что свою роль сыграла и смена арендаторов, вынужденных массово вывозить товары и оборудование из торгового центра. Так или иначе, переулок Медиков, проходящий за «Алатырем», фактически превратился в круглосуточную парковку большегрузов. Согласно отзывам жильцов соседних домов, фуры стоят в переулке сутками. Машины затрудняют проезд. Часто водители ночами прогревают двигатели, что приводит к шуму и выхлопам, недопустимым в зоне жилой застройки.

«Алатырь» проблем

При этом большегрузы перекрывают доступ автотранспорта к газовому оборудованию и электрической подстанции, расположенным в здании ТЦ, что также недопустимо.

«Алатырь» проблем

Новое руководство ТЦ «Алатырь» не смогло оперативно объяснить УрБК причины размещения грузовиков в жилой зоне.

«Алатырь» проблем

ГИБДД Свердловской области, получив первый запрос УрБК о допустимости подобной парковки большегрузного транспорта, сначала не смогла ее обнаружить, так как искала ТЦ «Алатырь» «на другой улице Медиков».

«Алатырь» проблем

Уточнив место расположения парковки, сотрудники ГБДД сообщили, что не видят в долговременной парковке большегрузного транспорта в районе жилой застройки никакой проблемы, так как формально грузовики находятся в зоне погрузки-выгрузки торгового центра, вне зоны действия знака «парковка запрещена».

«Алатырь» проблем
Фото из соцсетей

Между тем возмущенные жители домов в переулке Медиков готовятся отстаивать свои права на проезд, свежий воздух и спокойствие по ночам. В ближайшее время они планируют обратиться с заявлениями в прокуратуру, Роспотребнадзор и городскую администрацию.

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