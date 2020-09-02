«Алатырь» проблем

Смена собственника и якорного арендатора торгового центра «Алатырь» обернулась проблемами для жителей окрестных домов. Переулок Медиков, отделяющий ТЦ от жилого массива, превратился в стоянку для большегрузных машин. Грузовики, обслуживающие «Алатырь», не только затрудняют проезд, но и перегораживают доступ к газовому оборудованию и электрической подстанции. ГИБДД на ситуацию не реагирует.
О смене собственников екатеринбургского торгового центра «Алатырь», расположенного на перекрестке улиц Малышева и Московской, стало известно в конце лета. Группа компаний «ТЭН», владевшая ТЦ с момента запуска в 2009 году, продала его структурам, близким к «Газпромбанку». Официально о сделке было объявлено 1 сентября 2020 года.
«Торговый центр продан, с 1 сентября перешел новому собственнику», — сообщили тогда УрБК в администрации ТЦ. В ноябре в торговом центре отметили, что теперь им управляет «Компания «Амбер». По данным сервиса СБИС, в Екатеринбурге компания с таким названием зарегистрирована по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 70. Основным видом деятельности фирмы является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
Сумму сделки стороны раскрывать не стали. Как сообщают источники, близкие к строительному рынку, не исключено, что как минимум часть средств за ТЦ была зачтена в счет кредитов, ранее выданных финансовой структурой владельцам девелопера.
В самом ТРЦ «Алатырь» УрБК рассказали, что большая часть персонала коммерческого отдела и подразделений, отвечающих за техническое обслуживание здания, уволилась еще в середине лета.
Практически в это же время в ТЦ началась и глобальная смена арендаторов. В середине сентября стало известно, что «Алатырь» покинул детский развлекательный центр RAZGON. Он закрылся с началом карантина в апреле и не открылся после снятия карантинных ограничений. Центр, включавший самый большой батутный парк в Свердловской области, занимал в ТЦ значительные площади и был одним из якорных арендаторов в развлекательной зоне.
15 ноября прекратил работу главный якорный арендатор ТЦ: в этот день закрылся последний в Свердловской области магазин сети «Карусель», расположенный как раз в «Алатыре». Сеть X5RetailGroup (владеет сетями «Карусель», «Перекресток», «Пятерочка») отказалась от продолжения работы в этом ТЦ в другом формате.
В качестве возможного претендента на освободившиеся торговые площади участники рынка называют челябинскую компанию ООО «МОЛЛ» (торговая сеть «Молния — SPAR»), выступающую под франшизой нидерландской компании SPAR, уже открывшую два магазина в Екатеринбурге.
Смена собственников привела и к изменению транспортной и логистической ситуации вокруг ТЦ. Не исключено, что свою роль сыграла и смена арендаторов, вынужденных массово вывозить товары и оборудование из торгового центра. Так или иначе, переулок Медиков, проходящий за «Алатырем», фактически превратился в круглосуточную парковку большегрузов. Согласно отзывам жильцов соседних домов, фуры стоят в переулке сутками. Машины затрудняют проезд. Часто водители ночами прогревают двигатели, что приводит к шуму и выхлопам, недопустимым в зоне жилой застройки.
При этом большегрузы перекрывают доступ автотранспорта к газовому оборудованию и электрической подстанции, расположенным в здании ТЦ, что также недопустимо.
Новое руководство ТЦ «Алатырь» не смогло оперативно объяснить УрБК причины размещения грузовиков в жилой зоне.
ГИБДД Свердловской области, получив первый запрос УрБК о допустимости подобной парковки большегрузного транспорта, сначала не смогла ее обнаружить, так как искала ТЦ «Алатырь» «на другой улице Медиков».
Уточнив место расположения парковки, сотрудники ГБДД сообщили, что не видят в долговременной парковке большегрузного транспорта в районе жилой застройки никакой проблемы, так как формально грузовики находятся в зоне погрузки-выгрузки торгового центра, вне зоны действия знака «парковка запрещена».
Фото из соцсетей
Между тем возмущенные жители домов в переулке Медиков готовятся отстаивать свои права на проезд, свежий воздух и спокойствие по ночам. В ближайшее время они планируют обратиться с заявлениями в прокуратуру, Роспотребнадзор и городскую администрацию.
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