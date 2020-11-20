Прокуратура выявила коррупциогенные факторы в указе свердловского губернатора об экранах в такси

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2020. Прокуратура Свердловской области выявила коррупциогенные факторы в указе главы региона Евгения Куйвашева об обязательной установке защитных экранов в машинах такси, сообщает пресс-служба сервиса «Максим» со ссылкой на ответ из надзорного ведомства.
«Они (коррупциогенные факторы — прим. ред.) выразились в установлении обременительных и неясных требований для граждан и организаций при введении правила поведения при оказании услуг легковым такси и установлению зонирующих экранов и перегородок. По данному факту губернатору прокурором Свердловской области 10 ноября внесено требование устранить выявленные недостатки», — говорится в сообщении.
Напомним, с 29 октября 2020 года в Свердловской области действует указ губернатора Евгения Куйвашева об обязательной установке перегородок в такси и заведениях общепита.
После отправки жалобы со стороны перевозчиков в Генпрокуратуру норма об установке экранов в такси стала носить рекомендательный характер (с 20 ноября 2020 года). Свердловские рестораторы, в свою очередь, просят региональные власти компенсировать затраты на установку барьеров.
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