Перегородкам дали задний ход

В минувшую пятницу, 20 ноября 2020 года, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев «уточнил» юридический статус перегородок в такси. После внесения поправок в соответствующий указ установка барьеров в машинах стала носить рекомендательный характер. Как полагают юристы и сами таксисты, глава региона в действительности признал свое поражение. Перевозчики еще с конца октября 2020 года доказывали, что губернатор превысил свои полномочия, первоначально обязав таксистов устанавливать в машинах барьеры. По прогнозам специалистов, шансы добиться аналогичных послаблений теперь появились у рестораторов.



Напомним, указ губернатора, предписывающий обязательную установку экранов в автомобилях такси, а также заведениях общепита, вступил в силу с 29 октября 2020 года. Агрегаторы и водители на протяжении последующей недели пытались добиться от властей региона того, чтобы эта норма носила рекомендательный характер.



В свою очередь, юристы сервиса заказа такси «Максим» попросили прокуратуру проверить указ на предмет превышения полномочий губернатором. Специалисты, в частности, указали, что перевозки легковым автотранспортом регулируются федеральным законодательством. Соответственно, органы исполнительной власти на уровне субъектов не имеют права вмешиваться в этот порядок (в службе «Максим» пояснили УрБК, что итоги прокурорской проверки будут озвучены, скорее всего, в начале декабря 2020 года).



«Этот вопрос находится в ведении Федерации. В принципе, любой водитель такси мог пойти в Конституционный суд РФ и оспорить этот указ как незаконный, поскольку он не соответствует федеральному законодательству», — поддержал позицию компании управляющий партнер юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко.



Дополнительно водители указывали, что установка таких экранов не предусмотрена конструкцией автомобилей, как например, в США, где эта практика давно сложилась (однако в целях защиты водителей от нападения грабителей).



Власти Свердловской области замечания оппонентов игнорировали и грозили через две недели после подписания указа применять штрафы к перевозчикам. Но после истечения срока ультиматума большинство водителей (чьи машины не имели опознавательных знаков) так и не установили перегородки, о чем УрБК подробно писал неделю назад. Да и применять санкции за отсутствие перегородок к агрегаторам такси достаточно сложно, поскольку сервисы в строгом смысле не являются перевозчиками.



После почти месяца сопротивления свердловский губернатор внес поправки в собственный указ о перегородках в такси. Как следует из пояснений регионального оперштаба, установка барьеров носит одновременно и рекомендательный, и обязательный характер.



«В указе оговорено, что оснащение такси защитными экранами — это норма, носящая рекомендательный характер. Необходимость такого уточнения вызвана юридическими особенностями организации процесса. Тем не менее для профилактики распространения вируса и для сохранения жизни и здоровья водителей и пассажиров такие перегородки необходимы», — пояснили в областном оперштабе.



Однако юристы, независимые эксперты и службы такси считают, что областные власти таким образом признали свою неправоту в этом споре. Пресс-секретарь сервиса «Максим» Павел Стенников пояснил УрБК, что за день до внесения поправок, 19 ноября 2020 года, спорный указ губернатора обсуждался на площадке Международного евразийского форума «Такси» с участием представителей федеральных и региональных органов власти. На этом же мероприятии было предложено внести в резолюцию МЕФТ требование отменить в Свердловской области эту норму.



Фактически история вышла на федеральный уровень, что и могло повлиять на окончательное решение.



«Это не уступка, а устранение нарушений действующего законодательства в указе. 29 октября юристы сервиса заказа такси «Максим» направили в прокуратуру Свердловской области жалобу на указ № 594-УГ от 28.10.2020. После этого к вопросу подключились отраслевые общественные организации и депутаты Госдумы РФ. В частности, сообщалось о депутатском запросе в Генеральную прокуратуру на предмет соответствия законодательству указа губернатора Свердловской области по обязательной установке перегородок в такси», — отметил Павел Стенников.



Пресс-секретарь сервиса добавил, что изменение юридического статуса нормы означает отказ от штрафов за отсутствие защитных экранов. С этим же согласен управляющий партнер юридической компании «ЭНСО».



«После внесения последних поправок в указ у областных властей останется возможность только административного воздействия. Видимо, в администрации губернатора поняли, что они издали незаконно нормативный акт, но все равно хотят эти перегородки оставить. Соответственно, они сейчас будут уговаривать службы такси, чтобы эти перегородки стояли», — считает Алексей Головченко.



В то же время он не исключил, что после победы таксистов оспорить указ о перегородках попытаются рестораторы. По сведениям УрБК, некоторые владельцы заведений общепита принципиально отказываются ставить экраны на фоне убытков из-за запрета на ночную работу.



«Рестораторы также могут оспорить эту норму. В их случае также может наблюдаться явное превышение полномочий субъекта. Вдобавок к этому власти не проводили оценки регулирующего воздействия и с профессиональным сообществом по этому вопросу никто советовался», — считает А. Головченко.



Спровоцировать представителей ресторанного бизнеса на активные действия могут новые инициативы областных властей. К примеру, сейчас в областных госструктурах рассматривается идея обязать весь персонал кафе и ресторанов носить индивидуальные защитные экраны. При этом владельцам заведений придется закупать их за свой счет. Дополнительным аргументом для рестораторов может стать также статистика по заболеваемости.



После введения губернатором Евгением Куйвашевым новых ограничений суточный прирост по COVID-19 в регионе несколько раз обновил рекорды. Так, к 23 ноября 2020 года в области было зарегистрировано 389 новых случаев (всего 43 тыс. 612).



Представители бизнеса, к слову, еще в первую волну ограничений ставили вопросы о взаимосвязи запрета на работу и роста заболеваемости. Здесь следует вспомнить, что после открытия в августе 2020 года торговых центров и залов в кафе число новых случаев сокращалось изо дня в день. Новый подъем заболеваемости начался в сентябре — после открытия школ и вузов.