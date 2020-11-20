УрБК, Екатеринбург, 20.11.2020. ЕВРАЗ передал центральной городской больнице № 1 Нижнего Тагила 200 увлажнителей кислорода, также в ближайшее время компания приобретет для больницы необходимые лекарства для лечения больных COVID-19. Общая сумма помощи составит 15,7 млн руб.
Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, увлажнители используются при подготовке воздушной смеси перед подачей в кислородные маски для облегчения состояния заболевших. Приобретенные приборы — самые современные и функциональные на сегодня.
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
«Оборудование было приобретено в кратчайшие сроки. Мы понимаем, что врачи работают на пределе своих возможностей, и продолжаем традиции помощи медикам, которые уже сформировались в ЕВРАЗе и нашем дивизионе. Надеемся, наш вклад поможет многим людям справиться с болезнью», — отметил директор по снабжению дивизиона «Урал» Евгений Еремеев.
«Я благодарен компании ЕВРАЗ за приобретение удобных и функциональных приборов. Мы завершаем установку в больнице новой кислородной разводки, и увлажнители кислорода нам очень нужны. Без этих специальных приборов мы не смогли бы подавать пациентам кислород нужного качества», — отметил и. о. главного врача ЦБ № 1 Александр Павловских.
Отмечается, что в период с апреля по ноябрь ЕВРАЗ направил на помощь социальным и медицинским учреждениям Нижнего Тагила и Качканара в борьбе с COVID-19 более 70 млн руб. На эти деньги были приобретены средства индивидуальной защиты, моющие и дезинфицирующие средства, автомобиль скорой помощи, четыре аппарата ИВЛ, автоматическая станция для обработки тестов.
Городская больница № 1 Нижнего Тагила в этом году перепрофилирована под лечение больных с коронавирусом и пневмониями. В ней лечатся пациенты из Нижнего Тагила и Горнозаводского округа.
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