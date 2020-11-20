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20.11.2020

Владимир Путин упразднил Роспечать и Россвязь

УрБК, Москва, 20.11.2020. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о реструктуризации министерства цифрового развития РФ. Документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, упраздняются Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Федеральное агентство связи. Все полномочия ведомств переходят непосредственно к министерству.

Подведомственным Минцифре РФ остается только Роскомнадзор.

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