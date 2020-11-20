Владимир Путин упразднил Роспечать и Россвязь

УрБК, Москва, 20.11.2020. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о реструктуризации министерства цифрового развития РФ. Документ опубликован на сайте Кремля.



Согласно документу, упраздняются Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Федеральное агентство связи. Все полномочия ведомств переходят непосредственно к министерству.



Подведомственным Минцифре РФ остается только Роскомнадзор.