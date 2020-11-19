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19.11.2020

За январь-октябрь число зарегистрированных договоров ипотеки на Среднем Урале выросло на 10%

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2020. За 10 месяцев 2020 года в Свердловской области в Единый государственный реестр недвижимости было внесено 101 тыс. 279 записей об ипотеке, что на 10,10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (91 тыс. 985).

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росреестра, в сфере регистрации договоров участия в долевом строительстве также зафиксирован рост. С начала этого года было зарегистрировано 22 тыс. 139 договоров участия в долевом строительстве, что на 5% больше по сравнению с показателем прошлого года (21 тыс. 023 договора).

Кроме того, на 19% выросло количество зарегистрированных прав участников долевого строительства и прав застройщика по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Отмечается, что с начала текущего года на территории Свердловской области заключено 5 тыс. 506 договоров участия в долевом строительстве, которыми предусмотрена обязанность участника долевого строительства внести денежные средства на счет эскроу. В то время как за аналогичный период прошлого года количество таких договоров составляло всего 852.

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