За январь-октябрь число зарегистрированных договоров ипотеки на Среднем Урале выросло на 10%

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2020. За 10 месяцев 2020 года в Свердловской области в Единый государственный реестр недвижимости было внесено 101 тыс. 279 записей об ипотеке, что на 10,10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (91 тыс. 985).
Как сообщает пресс-служба регионального управления Росреестра, в сфере регистрации договоров участия в долевом строительстве также зафиксирован рост. С начала этого года было зарегистрировано 22 тыс. 139 договоров участия в долевом строительстве, что на 5% больше по сравнению с показателем прошлого года (21 тыс. 023 договора).
Кроме того, на 19% выросло количество зарегистрированных прав участников долевого строительства и прав застройщика по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Отмечается, что с начала текущего года на территории Свердловской области заключено 5 тыс. 506 договоров участия в долевом строительстве, которыми предусмотрена обязанность участника долевого строительства внести денежные средства на счет эскроу. В то время как за аналогичный период прошлого года количество таких договоров составляло всего 852.
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2019. В Свердловской области число договоров участия в долевом строительстве выросло в ...17.04.2018 Число заключенных договоров долевого участия в Свердловской области выросло на 41%
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2018. В I квартале 2018 года в Свердловской области зарегистрировали 3 тыс. 584 договоров ...02.06.2017 Число договоров долевого участия в РФ в I квартале сократилось на 13,4%
В январе-марте 2017 года в России было зарегистрировано 146 тыс. 123 договора участия в долевом строительстве, что на ...10.06.2016 Число ипотечных сделок в Свердловской области в январе-мае выросло на 6,3%
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2016. В январе-мае 2016 года Управление Росреестра по Свердловской области зарегистрировало ...28.02.2011 В 2010 году число договоров долевого участия в строительстве в Свердловской области выросло на 29%
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2011. В Свердловской области зафиксирован рост числа сделок по покупке недвижимости. В 2010 ...