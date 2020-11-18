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18.11.2020

Число неработающих свердловчан с подтвержденным коронавирусом выросло на 5%

В Свердловской области за последние семь дней на 5% выросло число неработающих граждан, зараженных коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб.

При этом количество работающих свердловчан с COVID-19 за неделю заметно снизилось.

«Если в прошлую среду санитарные врачи фиксировали 59,3% заболевших этой категории, то сегодня этот показатель составляет 50,5%. За отчетный период среди больных не выявлялись студенты, тогда как неделей ранее фиксировалось 1,3% заболевших из их числа», — говорится в сообщении.

К 18 ноября общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составило 41 тыс. 719.

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