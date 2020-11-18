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18.11.2020

В Екатеринбурге запретят парковку на пяти участках улично-дорожной сети

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2020. В Екатеринбурге установят дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» на пяти участках улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба администрации города.

В IV квартале текущего года остановку транспорта запретят на ул. Малышева (от моста через Исеть до улицы Горького), ул. Трактористов (от ул. Белинского до ул. Чайковского), ул. Сулимова (от ул. Менделеева до ул. Советская), ул. Серова (от улицы Фрунзе до улицы Щорса), на внутриквартальном проезде от ул. Вонсовского до дома № 21/2 на этой же улице.

Мероприятия по установке новых дорожных знаков проводятся в рамках действующей муниципальной программы «Развитие системы общественного транспорта и обеспечение безопасности дорожного движения в Екатеринбурге на 2017-2021 годы», уточняют в пресс-службе муниципалитета.

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