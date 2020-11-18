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18.11.2020

В приложении СКБ Онлайн появилась возможность оплаты штрафов ГИБДД

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2020. В приложении СКБ Онлайн появилась возможность оплаты штрафов ГИБДД, сообщает пресс-служба СКБ-банка.

«В приложении СКБ Онлайн клиенты смогут своевременно получить полную информацию обо всех административных правонарушениях ГИБДД, в том числе зафиксированных камерой видеонаблюдения, и тут же оплатить их. Для проверки необходимы данные водительского удостоверения и/или свидетельства регистрации транспортного средства», — говорится в сообщении.

Для того чтобы воспользоваться услугой, в приложении СКБ Онлайн нужно выбрать раздел «Платежи», категорию «Штрафы». После ввода необходимых данных клиент получит полный список штрафов с указанием номера и даты постановления. Переход к оплате будет осуществлен при выборе любого штрафа из списка.

«Для своего удобства можно сохранить данные водительского удостоверения и/или свидетельства регистрации транспортного средства в профиле. В дальнейшем при поиске штрафа можно просто выбрать значение из списка», — отмечают в пресс-службе СКБ-банка.

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