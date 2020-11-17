Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в 2020 году сократился на треть

Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с начала 2020 года сократился на 33,8%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).
«На фоне роста цен продолжает сокращаться объем предложения в базе данных УПН. За последнюю неделю показатель снизился на 1,8%, за месяц — на 11,8%. С начала года объектов стало меньше на треть, а именно на 33,8%. Через агентства недвижимости в городе предлагается к продаже 5,66 тыс. квартир», — говорится в исследовании.
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