Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 49 человек

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2020. По состоянию на 17 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 119 тыс. 237 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 16 ноября число безработных составляло 119 тыс. 188 человек. Таким образом, за последние сутки показатель увеличился на 49 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 5,62%.

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