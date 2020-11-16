В центре Екатеринбурга закрылось кафе «Время-Ч»

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2020. В Екатеринбурге прекратило работу заведение «Время-Ч», позиционировавшее себя как чебуречная. О его закрытии в социальных сетях написал владелец Антон Чурбанов.
Причину закрытия заведения А. Чурбанов не уточнил. «Время-Ч» открылось в 2015 году на первом этаже «Рубина».
Ранее с конца октября 2020 года в центре Екатеринбурга прекратил работу ресторан сети «Макдональдс» (McDonald’s) по адресу: ул. 8 Марта, 8в. По неофициальным данным, владелец площадки почти втрое поднял стоимость аренды.
Добавим, что с 28 марта по 1 июля 2020 года в Екатеринбурге действовал запрет на работу заведений общепита в рамках карантинных ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции.
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2020. В сети «Макдональдс» не смогли объяснить причину закрытия ресторана в Екатеринбурге на ...21.10.2020 В Екатеринбурге закрылся ресторан сети McDonald’s на ул. 8 Марта
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2020. В центре Екатеринбурга закрылся ресторан сети «Макдональдс» (McDonald’s) по адресу: ...30.08.2018 В центре Екатеринбурга закрылось кафе сети Subway
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2018. В Екатеринбурге на ул. 8 Марта, 32 закрылось заведение общественного питания сети ...29.03.2016 В Екатеринбурге прекратило работу кафе Samsabar
В Екатеринбурге закрылось кафе узбекской кухни Samsabar на ул. 8 Марта, 8д. Как следует из объявления на входе в кафе, ...02.02.2016 В Екатеринбурге закрылся бар «КамЧЧЧатка»
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2016. В Екатеринбурге с 31 января 2016 года прекратил работу бар «КамЧЧЧатка», расположенный ...