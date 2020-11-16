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16.11.2020

В центре Екатеринбурга закрылось кафе «Время-Ч»

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2020. В Екатеринбурге прекратило работу заведение «Время-Ч», позиционировавшее себя как чебуречная. О его закрытии в социальных сетях написал владелец Антон Чурбанов.

Причину закрытия заведения А. Чурбанов не уточнил. «Время-Ч» открылось в 2015 году на первом этаже «Рубина».

Ранее с конца октября 2020 года в центре Екатеринбурга прекратил работу ресторан сети «Макдональдс» (McDonald’s) по адресу: ул. 8 Марта, 8в. По неофициальным данным, владелец площадки почти втрое поднял стоимость аренды.

Добавим, что с 28 марта по 1 июля 2020 года в Екатеринбурге действовал запрет на работу заведений общепита в рамках карантинных ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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