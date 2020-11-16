Свердловский губернатор заявил о неэффективности тотального закрытия предприятий из-за COVID–19

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2020. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что повторение ограничительных мер в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции не принесет результата. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте главы региона в ответе на вопрос о частичном закрытии классов в школах на карантин.



«Эпидемиологи говорят, что тотальное закрытие всего, как это было в начале пандемии, уже не принесет того же эффекта. Плюс родители сейчас все работают, и встает вопрос о том, что с маленькими детьми некому оставаться дома», — говорится в сообщении.



Напомним, что с конца марта в Свердловской области была запрещена работа всех непродовольственных магазинов, торговых центров, заведений общепита и досуга. Ослабление ограничительных мер началось с июня 2020 года. С 1 июля в регионе была разрешена работа летних веранд, с 1 августа — торговых центров.