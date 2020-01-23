Компания «ФОРЭС» организовала экскурсию на производственную площадку для учеников гимназии № 1 из Сухого Лога

Фотография предоставлена пресс-службой компании «ФОРЭС»

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2020. Сухоложское подразделение ООО «ФОРЭС» организовало экскурсию на производственную площадку для учеников гимназии № 1. Шестиклассники смогли увидеть и понять, как делают пропанты, сообщает пресс-служба компании.«Знакомство начали с фильма по охране труда. Пройдя вводный видеоинструктаж, школьники, как полагается, надели необходимые средства индивидуальной защиты — каски, беруши, респираторы. А потом отправились смотреть участки сухого и мокрого помола, а также отдел технического контроля (ОТК). Специально для детей в ОТК подготовили емкости с пропантами разных фракций. Керамические гранулы можно было не только посмотреть, но и потрогать. А оценить их качество школьники смогли в ходе экспериментов — пропанты взвешивали, просеивали, сравнивали в сухом и влажном состояниях», — говорится в сообщении.Встречал и провожал шестиклассников директор Сухоложского подразделения «ФОРЭС» Александр Константинов. По территории завода гимназистов сопровождали начальник отдела технического контроля Жанна Русских и главный технолог производственного цеха Андрей Жульянов.«После экскурсии, которая продолжалась около двух часов, школьников пригласили на чаепитие. Также детям подарили сувениры и сладости», — отметили в пресс-службе.ООО «ФОРЭС» является крупнейшим в России производителем пропантов и в настоящий момент занимает около 60% всего российского рынка, доведя ежемесячный выпуск готовой продукции до 100 тыс. т.Пропанты — керамические расклиниватели нефтяных скважин, которые применяются для повышения эффективности нефтедобычи. Фактически это очень твердые и мелкие керамические гранулы диаметром от 0,5 до 1,2 мм, которые не позволяют подземному давлению сжимать нефтеносные скважины, тем самым значительно повышая эффективность добычи нефти.