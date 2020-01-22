Незаменимое турнаправление

На этой неделе российская делегация проводит очередную инспекционную проверку международных аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха. По сообщению египетской прессы, которое цитирует Ассоциация туроператоров России (АТОР), особое внимание уделяется вопросам повышенной авиабезопасности и действиям обслуживающего персонала. По предварительным оценкам экспертов, регулярное авиасообщение с популярными курортами Египта все-таки может возобновиться в конце апреля — начале мая 2020 года.Как уточнили в Ассоциации туроператоров России, которая ссылается на египетские СМИ, российская делегация пробудет в Египте до 24 января: кроме инспекций, запланированы также переговоры с авиавластями Египта.По информации газеты Еgypt Independent, в состав российской делегации входят восемь участников — эксперты по безопасности в авиации. «Их визит в Хургаду является частью процесса возобновления регулярных чартерных рейсов из России на египетские курорты Красного моря», — рассказали источники в авиационных службах Египта.Объектом для инспекции российских экспертов стал новый Терминал 2 в Хургаде, недавно открытый после реконструкции, организованной в интересах усиления безопасности и повышения эффективности контроля в аэропорту в соответствии с международными стандартами. В частности, как сообщает египетская пресса, в обновленном аэропорту установлены новые аппараты для досмотра как туристов, так и обслуживающего персонала, которые будут использоваться в том числе для обнаружения взрывчатых веществ. При этом российским проверяющим в подробностях будут показаны процедуры контроля до входа в аэропорт и в нем, а также доставка на борт багажа и питания. Кроме того, ожидается, что российские эксперты по авиабезопасности оценят контроль и лицензирование транспортных средств, «допущенных» на взлетно-посадочные полосы аэропорта.Предыдущая проверка египетских аэропортов популярных курортов со стороны российской стороны была проведена в апреле прошлого года, а переговоры и конкретные действия в этом направлении ведутся уже на протяжении четырех лет. По прогнозам экспертов, на которых ссылается «Вестник АТОР», если данная проверка окажется завершающей, российские рейсы на курорты Египта возобновятся в конце апреля — начале мая 2020 года.«Процедура восстановления авиасообщения подразумевает несколько этапов. Во-первых, если российская сторона признает египетские аэропорты безопасными, РФ и АРЕ должны подписать протокол по авиабезопасности. Затем должен последовать указ президента о возобновлении полетов на курорты Египта. После опубликования этого документа авиакомпаниям потребуется около месяца для формирования полетных программ. С учетом всех необходимых процедур при оптимальном сценарии на это все уйдет 2,5-3 месяца», — уточнил специалист в авиаотрасли.Хотя, скорее всего, первыми на египетские курорты, по мнению экспертов, отправятся регулярные авиаперевозчики. «Потребуется какое-то время, чтобы убедиться, что египетская сторона выполняет все протоколы по авиабезопасности. Отработать их логичнее на регулярных рейсах, как это было при восстановлении авиаперевозки на курорты Турции», — цитирует специалистов авиаотрасли «Вестник АТОР».Напомним, что закрытие регулярного авиасообщения с Египтом произошло осенью 2015 года после теракта на российском авиалайнере Airbus A321, выполнявшем 31 октября рейс Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург, когда на борту самолета произошел взрыв и все находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа погибли.Ранее газета The Independent сообщала, что эксперты Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) признали полеты над Синайским полуостровом высокорискованными, предупреждение будет действовать до 30 марта 2020 года.Вместе с тем в конце прошлого года власти Великобритании отменили запрет для своих авиакомпаний на полеты в Шарм-эль-Шейх, который также был введен из-за теракта в 2015 году, первый рейс состоялся 19 декабря 2019 года.Однако, по мнению ряда экспертов, за последние несколько лет ситуация в туриндустрии изменилась, и Египет уже не настолько зависит от российского сегмента. Более того, по информации источников, на которые ссылается «Вестник АТОР», в самом Египте возвращение российских чартеров считают «вредным». По предварительным данным, в 2019 году со стороны Египта было принято 13 млн иностранных туристов, а в 2020 году турпоток, согласно прогнозам, составит около 15 млн человек против 14,7 млн туристов в 2015 году, когда произошла известная авиакатастрофа с российскими туристами.В качестве обоснования такой оценки приводится точка зрения представителей египетской туротрасли, согласно которой при большом турпотоке из РФ и стремлении российских туроператоров получить «низкие цены» для восстановления спроса Египет может потерять в динамике турпотоков из Европы и Восточной Азии.«Если российские туристы вернутся на египетские курорты, то они должны это сделать уже в соответствии с изменениями, произошедшими в египетском туристическом секторе с точки зрения цен и условий контракта. Возвращение россиян на прежних условиях (с низкими ценами на туры и со спецусловиями для российских туроператоров — прим. ред.) принесет вред», — цитирует «Вестник АТОР» заявление бывшего вице-президента Палаты туристических компаний Египта Я. Шеннави.Между тем, по мнению экспертов отечественной туриндустрии, египетский рынок так и не сумел полностью восстановиться после приостановки регулярного авиасообщения между двумя странами и потери российского сегмента.«Потеря российского туриста оказалась невосполнима для рынка Египта. Абсолютно уверен, что египетское правительство поступит подобно турецкому, когда отрасль Турции понесла колоссальные убытки. Думаю, что египетское правительство пойдет на ряд мер для туроператоров для частичного субсидирования расходов либо самих туроператоров, либо авиаперевозчиков или самих отелей. Но однозначно будут предприняты шаги в этом направлении и со стороны государства, и сознательного бизнеса, для того чтобы резко ситуацию изменить к лучшему, но не чтобы на этом нажиться», — подчеркнул в комментарии ИАА «УралБизнесКонсалтинг» руководитель Уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев.Как пояснил эксперт, несмотря на все усилия туриндустрии Египта, она не смогла заменить российского туриста. «Хотя предпринимались активные попытки заменить наш сегмент за счет Ирана, Индии, Китая и других стран. Но они не смогли заменить и полностью восполнить отсутствие российских туристов. Вопрос не в том, как закрыть количество туристов на рынке, а в том — какой ценой, и в этой части проблема для Египта не решена. Это не те условия, это не тот турист, то есть пока были попытки улучшить только количественные показатели», — отметил Михаил Мальцев.По словам представителей Российского союза туриндустрии, для отечественного рынка туриндустрии потеря египетского направления тоже оказалась крайне болезненной, поскольку на него приходилось около 54% всего выездного объема средств от зарубежного сегмента, и ни один заграничный курорт так и не смог полноценно заменить данное турнаправление.«По отдельным показателям Египет занимал первое место за счет своей всесезонности, в какой-то год уступал Турции, которая за счет интенсивности программ в летний период иногда опережала данное турнаправление. Но как минимум это два главных зарубежных направления для российских туристов. При этом за счет своей круглогодичности и относительно недалеких перелетов, а также относительно невысокой стоимости египетское направление было базовым. И как в дальнейшем мы поняли, оказалось фактически незаменимым. Попытка заменить данное направление за счет Арабских Эмиратов, когда нам предложили недорогую отельную базу, себя не оправдала, как и Юго-Восточная Азия, где отели недорогие, но предполагают далекий и, соответственно, дорогой перелет», — отмечают эксперты туриндустрии.На фоне этого был замечен резкий рост стоимости по Турции, поскольку сыграл конкурирующий фактор.«Так как они были направлениями конкурирующими и количество туристов, тех, которые отдыхали зимой или в межсезонье и могли лето пропустить, в турецком направлении заметно увеличилось. На фоне возросшего спроса мы пришли к тому, что Турция стала повышать стоимость туров, и не всегда это связано с поддержанием сервиса, поэтому возникали определенные вопросы. В итоге мы поняли, насколько важно египетское направление для сферы российского туризма», — уточнил Михаил Мальцев.Отметим, что, пока официально регулярное авиасообщение на курорты Египта не восстановлено и, соответственно, все чартерные рейсы отменены, отдельные российские туристы все-таки летают отдыхать в Хургаду или Шарм-эль-Шейх с перелетом через Каир, что намного дороже, чем на прямых чартерных рейсах. Средняя цена такого пакетного предложения начинается от 80 тыс. руб. При этом недавний опрос «Вестника АТОР» показал, что 54% российских турагентов главным событием, повлиявшим на их бизнес в 2019 году, назвали именно неоправдавшиеся ожидания по возвращению туристических чартеров в Египет.