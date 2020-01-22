ММК нарастил производство оцинкованного металлопроката

Агрегат непрерывного горячего цинкования (АНГЦ) № 3 Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в 2019 году произвел 334,6 тыс. т оцинкованного металлопроката. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.«Годом ранее на агрегате было выпущено 278,9 тыс. т оцинкованного проката. Таким образом, АНГЦ № 3 вплотную приблизился к проектной производительности — 360 тыс. т в год. Агрегат, построенный на площадке листопрокатного цеха № 11, предназначен для получения продукции с цинковым покрытием, которое наносится методом горячего цинкования на тонколистовой холоднокатаный прокат из малоуглеродистой стали. Оборудование для нового агрегата поставил машиностроительный концерн SMS group (Германия), контракт был заключен в июле 2015 года. Стоимость проекта составила 6 млрд руб. В качестве подката для АНГЦ-3 используется холоднокатаная полоса без покрытия, которую выпускает ЛПЦ № 11», — говорится в сообщении.По словам председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова, реализация данного проекта была осуществлена в соответствии со стратегией комбината по увеличению доли продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью. «Выбор этой стратегии нас никогда не подводил. С пуском АНГЦ-3 мощности Магнитки по производству оцинкованного проката превысили 2 млн т в год, а ведь еще в 2000 году было всего 100 тыс. т», — отметил Виктор Рашников.В ноябре 2017 года за реализацию проекта по строительству агрегата непрерывного горячего цинкования № 3 ММК был признан лауреатом конкурса «Главное событие 2017 года в металлургии России», ежегодно проводимого в рамках международной промышленной выставки «Металл-Экспо».Ранее стало известно, что ведущий отраслевой журнал «Металлоснабжение и сбыт» по итогам II полугодия 2019 года признал ММК лучшим в РФ производителем оцинкованного и окрашенного металла.Комбинат уделяет большое внимание развитию производства этих видов продукции: в настоящее время на предприятии действуют три агрегата АНГЦ и два агрегата нанесения полимерных покрытий. Кроме того, в комплекс стана 2000 холодной прокатки входят комбинированный агрегат непрерывного отжига/горячего оцинкования и АНГЦ.«ММК постоянно работает над расширением сортамента: так, благодаря производственным возможностям входящего в Группу ММК ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод», комбинат расширил сортаментную линейку продукции с покрытием за счет электрооцинкованного проката и премиальных видов проката с полимерным покрытием, выпускаемых под брендами SteelArt и «Муар». Это металлопрокат с трехслойным полимерным покрытием, который точно воспроизводит структуру и фактуру натуральных материалов: камня, дерева, кирпича и так далее, обеспечивая при этом легкость и более низкую стоимость монтажа», — сообщили в пресс-службе ММК.Отметим, что рейтинг лучших российских производителей и трейдеров продукции из черных и цветных металлов за II полугодие 2019 года составлен на основе анкет, полученных от покупателей металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка металлов, а также комплексного анализа деятельности компаний. При определении лучших компаний учитывались следующие критерии: динамика развития бизнеса, объемы поставок, уровень сервисного обслуживания, качество продукции, надежность поставщика в части выполнения договорных обязательств, открытость в предоставлении информации.