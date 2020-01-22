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Число выданных потребительских кредитов в Челябинской области за 2019 год выросло на 3,7%
22 январь 2020 (14:53)
УрБК, Челябинск, 22.01.2020. В Челябинской области в 2019 году было выдано 550 тыс. 193 потребительских кредита, что на 3,7% выше уровня предыдущего года (530 тыс. 546 кредитов). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В целом по стране в 2019 году количество выданных потребительских кредитов составило 19,45 млн ед., увеличившись на 2,7% по сравнению с 2018 годом (18,93 млн ед.).
Согласно исследованию НБКИ, самое большое количество выданных потребкредитов в регионах РФ в 2019 году было отмечено в Москве (880,7 тыс. ед.), Московской области (821,1 тыс. ед.), Краснодарском крае (755,0 тыс. ед.), Республике Башкортостан (679,5 тыс. ед.), Свердловской области (644,1 тыс. ед.) и Республике Татарстан (640,9 тыс. ед.).
В целом по стране в 2019 году количество выданных потребительских кредитов составило 19,45 млн ед., увеличившись на 2,7% по сравнению с 2018 годом (18,93 млн ед.).
Согласно исследованию НБКИ, самое большое количество выданных потребкредитов в регионах РФ в 2019 году было отмечено в Москве (880,7 тыс. ед.), Московской области (821,1 тыс. ед.), Краснодарском крае (755,0 тыс. ед.), Республике Башкортостан (679,5 тыс. ед.), Свердловской области (644,1 тыс. ед.) и Республике Татарстан (640,9 тыс. ед.).
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