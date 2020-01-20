Рустэм Марданов об удаленной идентификации клиентов при получении финансовых услуг

Начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов

Фотография предоставлена пресс-службой Уральского ГУ Банка России

Банк России в настоящее время выступает в качестве инициатора большого количества ИТ-проектов. Целью регулятора является создание единых платформ, которые будут обеспечивать равенство возможностей всем финансовым организациям.Одной из таких инициатив является проект по использованию механизма удаленной идентификации клиентов при предоставлении финансовых услуг. Она должна позволить физическим лицам получать услуги дистанционно в разных банках, подтвердив свою личность с помощью биометрических персональных данных (изображение лица и голос).Платформа, единая для всех банков, повысит доступность финансовых услуг для потребителей, в том числе для людей с ограниченными возможностями, пожилого и маломобильного населения, а также увеличит конкуренцию на финансовом рынке.Например, клиент видит в интернете хорошее предложение по банковскому депозиту от банка N. Но в городе (поселке и т.д.), где он проживает, отделения банка N нет. Работающий механизм удаленной идентификации позволит такому клиенту получить желаемую услугу, а банку ― расширить свою клиентскую базу.Мы понимаем, что цифровизация потребует от банков существенных финансовых затрат как на внедрение технологий, так и на обеспечение информационной безопасности. Поэтому, учитывая, что на начальном этапе затраты будут значительными, а окупаться начнут чуть позже, Банк России и принял решение помочь кредитным организациям и вложиться самому в развитие инфраструктуры, чтобы уменьшить долю расходов банков на эти сервисы. В итоге мы надеемся, что затраты, которые сейчас необходимы, не будут критичными. Хотя они и потребуют определенной оптимизации расходов, но позволят банкам быть конкурентоспособными в будущем.Важно отметить, что механизм удаленной идентификации надежно защищен от взлома и мошенничества по самым высоким требованиям защиты информации. Данные гражданина хранятся в двух независимых системах: персональные данные (паспорт, СНИЛС и прочее) — в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), биометрические данные — в Единой биометрической системе (ЕБС) без прямой привязки к персональным данным. Нельзя обмануть систему, показав, например, фотографию человека или включив запись голоса. Система безопасности сразу это распознает, и идентификация не будет пройдена.Воспользоваться услугами по открытию счета (вклада) и оформлению банковских карт с использованием удаленной идентификации возможно в 5 банках, расположенных на территории, подведомственной Уральскому главному управлению.С использованием Единой биометрической системы банки получают возможность дистанционной идентификации клиентов, привлечения клиентов на обслуживание с использованием своих мобильных приложений и официальных сайтов независимо от их местонахождения.Развитие Единой биометрической системы направлено на предоставление участниками финансового рынка в дальнейшем любых финансовых и нефинансовых услуг (идентификация на транспорте, биоэквайринг), в том числе государственных услуг, что позволит участникам использовать систему для оптимизации собственных бизнес-процессов, снижения издержек.