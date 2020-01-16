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Годовая инфляция в Свердловской области в декабре составила 3,7%

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2020. Инфляция на Среднем Урале в декабре 2019 года составила 3,7% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Об этом сообщает Свердловскстат.



Продовольственные товары за год подорожали на 2,1%, непродовольственные — на 3,5%, услуги — на 5,8%. Алкоголь подешевел на 0,4%.



По сравнению с предыдущим месяцем инфляция на Среднем Урале в декабре составила 0,5%.

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