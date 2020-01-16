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В Екатеринбурге раскрыли уголовное дело о мошенничестве с выведением денежных средств с банковских счетов на сумму в 4,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2020. Следственным подразделением УМВД России по Екатеринбургу окончено расследование многоэпизодного уголовного дела о многомиллионном мошенничестве с выведением денежных средств с заблокированных банковских счетов и вымогательстве.



Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, уголовное дело было возбуждено по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», а также части 1 статьи 163 УК РФ «Вымогательство под угрозой применения насилия» в отношении 33-летнего местного жителя. Разработку предполагаемого афериста и оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли оперативники уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу.



В ходе предварительного следствия установлено, что 33-летний екатеринбуржец в период с апреля 2012 по январь 2018 года сообщал малознакомым лицам заведомо ложную информацию о наличии у него возможности вывести с заблокированного банковского счета крупную сумму денежных средств. Для этого обвиняемому якобы требовалось приобрести «специальные» банковские карты. В дальнейшем мужчина просил предоставить ему денежные средства для приобретения таких карт, обещая вернуть деньги в большем размере после снятия последних с заблокированного банковского счета. При этом злоумышленник не намеревался выполнять свои финансовые обязательства и не имел для этого реальной возможности.



Всего на счету обвиняемого пять эпизодов данной противоправной деятельности. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила 4,5 млн руб.



Кроме того, в период с сентября по ноябрь 2017 года обвиняемый, угрожая предметом, похожим на пистолет, неоднократно вымогал у двух знакомых денежные средства и иное ценное имущество. Однако реализовать до конца свой злой умысел ему не удалось: мужчиной заинтересовались правоохранительные органы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий благодаря слаженной и профессиональной работе сотрудников уголовного розыска УМВД удалось выйти на след злоумышленника.



Санкция статьи в первом случае предусматривает до 10 лет лишения свободы, во втором — до 4 лет соответственно.



В настоящее время материалы уголовного дела переданы в Орджоникидзевский районный суд столицы Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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