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Полиция Свердловской области ищет потерпевших от действия кредитных потребительских кооперативов
16 январь 2020 (14:11)
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2020. ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
С декабря 2016 по апрель 2019 года представители кредитных потребительских кооперативов осуществляли незаконную деятельность по привлечению денежных средств под предлогом сохранения и приумножения личных сбережений пайщиков. Однако после внесения вкладчиками взносов и заключения с ними договоров сотрудники финансовых организаций не выполнили принятые на себя обязательства, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
«Жертвами предполагаемых аферистов стали несколько тысяч человек, проживающих как на территории Свердловской области, так и других муниципальных образованиях страны. Для объективного и всестороннего расследования уголовного дела органы внутренних дел просят всех, кто мог пострадать от таких противоправных действий потребительских кооперативов, но при этом соответствующего заявления еще не подали, обратиться в Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области по телефону», — отметил полковник Горелых.
Для этого в ГУ МВД России по Свердловской области указали контактный телефон для потерпевших: 8 (343) 354-59-06.
С декабря 2016 по апрель 2019 года представители кредитных потребительских кооперативов осуществляли незаконную деятельность по привлечению денежных средств под предлогом сохранения и приумножения личных сбережений пайщиков. Однако после внесения вкладчиками взносов и заключения с ними договоров сотрудники финансовых организаций не выполнили принятые на себя обязательства, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
«Жертвами предполагаемых аферистов стали несколько тысяч человек, проживающих как на территории Свердловской области, так и других муниципальных образованиях страны. Для объективного и всестороннего расследования уголовного дела органы внутренних дел просят всех, кто мог пострадать от таких противоправных действий потребительских кооперативов, но при этом соответствующего заявления еще не подали, обратиться в Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области по телефону», — отметил полковник Горелых.
Для этого в ГУ МВД России по Свердловской области указали контактный телефон для потерпевших: 8 (343) 354-59-06.
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