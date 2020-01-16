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В Свердловской области Росгвардия возбудила 327 дел о правонарушениях в отношении ЧОПов
16 январь 2020 (13:34)
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2020. Управление Росгвардии по Свердловской области подвело итоги осуществления федерального государственного контроля в сфере частной детективной и охранной деятельности по итогам 2019 года.
Как сообщила пресс-секретарь управления Ольга Бельская, на территории Свердловской области функционируют 734 частные охранные организации, в составе которых работает 22 тыс. 415 лицензированных охранников. Под охраной частных охранных организаций находится 60 тыс. 601 объект. Кроме того, в регионе зарегистрировано 23 частных детектива.
В минувшем году было проведено 51 тыс. 400 проверок в сфере частной охранной деятельности. Всего за нарушения законодательства о частной детективной и охранной деятельности, лицензионных требований и правил оборота оружия частными охранными организациями возбуждено 327 дел об административных правонарушениях.
Наиболее часто встречающимися нарушениями по-прежнему остаются оказание охранных услуг работниками частных охранных организаций, не прошедшими периодическую проверку, и ношение работниками частных охранных организаций специальной форменной одежды без личной карточки охранника, что не позволяет определить принадлежность работников.
Среди других нарушений — отсутствие информации для посетителей о ведении видеонаблюдения на территории охраняемых объектов и осуществления внутриобъектового и пропускного режимов.
Как сообщила пресс-секретарь управления Ольга Бельская, на территории Свердловской области функционируют 734 частные охранные организации, в составе которых работает 22 тыс. 415 лицензированных охранников. Под охраной частных охранных организаций находится 60 тыс. 601 объект. Кроме того, в регионе зарегистрировано 23 частных детектива.
В минувшем году было проведено 51 тыс. 400 проверок в сфере частной охранной деятельности. Всего за нарушения законодательства о частной детективной и охранной деятельности, лицензионных требований и правил оборота оружия частными охранными организациями возбуждено 327 дел об административных правонарушениях.
Наиболее часто встречающимися нарушениями по-прежнему остаются оказание охранных услуг работниками частных охранных организаций, не прошедшими периодическую проверку, и ношение работниками частных охранных организаций специальной форменной одежды без личной карточки охранника, что не позволяет определить принадлежность работников.
Среди других нарушений — отсутствие информации для посетителей о ведении видеонаблюдения на территории охраняемых объектов и осуществления внутриобъектового и пропускного режимов.
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