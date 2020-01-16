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На оренбургском предприятии УГМК при обвале на шахте погиб рабочий
16 январь 2020 (10:03)
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2020. При обрушении породы на Гайском горно-обогатительном комбинате (входит в дивизион цветной металлургии УГМК) в Оренбургской области погиб один рабочий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«В результате обрушения породы на горизонте 1 тыс. 045 метров в вентиляционном канале ПАО «Гайский ГОК» погиб один человек, тело обнаружено», — сказал собеседник агентства.
По его словам, рудник продолжает работать в штатном режиме, обстоятельства ЧП выясняются.
«В результате обрушения породы на горизонте 1 тыс. 045 метров в вентиляционном канале ПАО «Гайский ГОК» погиб один человек, тело обнаружено», — сказал собеседник агентства.
По его словам, рудник продолжает работать в штатном режиме, обстоятельства ЧП выясняются.
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