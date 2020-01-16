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В Озерске по инициативе Группы ЧТПЗ состоялся рождественский фестиваль «Под Вифлеемской звездой»
16 январь 2020 (09:22)
УрБК, Челябинск, 16.01.2020. В рамках благотворительной программы «Росток», инициированной акционером Группы ЧТПЗ Андреем Комаровым, в Озерске состоялся рождественский фестиваль «Под Вифлеемской звездой». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Гостями праздничных мероприятий, посвященных Дню Рождества Христова, стали более 1 тыс. юных зрителей.
С 6 по 14 января в Озерске прошло десять праздничных мероприятий, включая театральные премьеры рождественской сказки «Вертеп» в Озерском театре кукол, а также спектакля «Добрая сказка Рождества» и интерактивной интермедии для детей «Свет Вифлеемской звезды» во дворцах культуры Озерского городского округа.
«Содействие духовному и нравственному развитию детей и молодежи — одно из приоритетных направлений благотворительной деятельности Группы ЧТПЗ, поэтому в этом году рождественская программа в Озерске стала еще масштабнее. Впервые состоялись мероприятия специально для малышей, где они в интерактивной форме познакомились с традициями светлого праздника Рождества Христова», — комментирует руководитель социальных и благотворительных проектов Группы ЧТПЗ Ольга Стебунова.
Благотворительная программа «Росток» реализуется Группой ЧТПЗ совместно с Храмом Покрова Пресвятой Богородицы и администрацией Озерского городского округа с 2017 года. В 2019 году в рамках программы состоялись творческие конкурсы, фестиваль искусств «Дорога к храму», празднование Дня славянской письменности и культуры.
Гостями праздничных мероприятий, посвященных Дню Рождества Христова, стали более 1 тыс. юных зрителей.
С 6 по 14 января в Озерске прошло десять праздничных мероприятий, включая театральные премьеры рождественской сказки «Вертеп» в Озерском театре кукол, а также спектакля «Добрая сказка Рождества» и интерактивной интермедии для детей «Свет Вифлеемской звезды» во дворцах культуры Озерского городского округа.
«Содействие духовному и нравственному развитию детей и молодежи — одно из приоритетных направлений благотворительной деятельности Группы ЧТПЗ, поэтому в этом году рождественская программа в Озерске стала еще масштабнее. Впервые состоялись мероприятия специально для малышей, где они в интерактивной форме познакомились с традициями светлого праздника Рождества Христова», — комментирует руководитель социальных и благотворительных проектов Группы ЧТПЗ Ольга Стебунова.
Благотворительная программа «Росток» реализуется Группой ЧТПЗ совместно с Храмом Покрова Пресвятой Богородицы и администрацией Озерского городского округа с 2017 года. В 2019 году в рамках программы состоялись творческие конкурсы, фестиваль искусств «Дорога к храму», празднование Дня славянской письменности и культуры.
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