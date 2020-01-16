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Инфляция: как она повлияет на курс валюты









Основной причиной инфляции считается увеличение денежной массы. Однако на нее влияют и другие факторы – резкий рост спроса на определенные группы товаров при одинаковом предложении, удорожание ресурсов и др. Высокие показатели инфляции всегда являются негативными для страны. Граждане стремятся не накапливать национальную денежную единицу, а использовать свободные средства, покупая недвижимость и другие активы. Снижается объем банковских депозитов, вкладчики снимают свои средства со счетов.



При высокой инфляции



Вместе с тем инфляционные процессы не всегда однозначно негативны для государства. Если речь идет об экспорториентированной экономике, то падение курса ее валюты будет приносить экспортерам положительные результаты. В этом случае повышается конкурентоспособный спрос на ее товары на международном рынке. В дальнейшем наблюдается рост экономики и укрепление ее валюты.



Как видим, инфляция является серьезным инструментом влияния на курсовые колебания. Поэтому эксперты Одним из важнейших показателей развития экономических процессов считается инфляция. Под этим понятием подразумевают устойчивый рост общего уровня цен на товары и услуги. Таким образом, по прошествии определенного периода времени за одно и то же количество денежных средств продукции можно приобрести меньше. Инфляцию можно назвать одним из самых существенных ориентиров на валютных рынках. Поэтому за ее показателями дилеры следят особенно внимательно.Основной причиной инфляции считается увеличение денежной массы. Однако на нее влияют и другие факторы – резкий рост спроса на определенные группы товаров при одинаковом предложении, удорожание ресурсов и др. Высокие показатели инфляции всегда являются негативными для страны. Граждане стремятся не накапливать национальную денежную единицу, а использовать свободные средства, покупая недвижимость и другие активы. Снижается объем банковских депозитов, вкладчики снимают свои средства со счетов.При высокой инфляции учетные ставки центральных банков также повышаются, и брать долгосрочные кредиты становится менее выгодно. Планировать ситуацию наперед в этом случае сложно, поэтому страдает национальная экономика, бизнес и население. На курс валют влияние инфляции также весьма значительно. Прежде всего, на нее активно реагируют рынки государственных ценных бумаг. Так как процентные ставки по ним фиксированные, то снижение доходности, к которому приводит инфляция, может нивелировать выгоду от вложений в них. Это влияние передается и валютным рынкам, которые тесно связаны с ними. Сброс облигаций приводит к росту денежной массы и падению курса соответствующей валюты.Вместе с тем инфляционные процессы не всегда однозначно негативны для государства. Если речь идет об экспорториентированной экономике, то падение курса ее валюты будет приносить экспортерам положительные результаты. В этом случае повышается конкурентоспособный спрос на ее товары на международном рынке. В дальнейшем наблюдается рост экономики и укрепление ее валюты.Как видим, инфляция является серьезным инструментом влияния на курсовые колебания. Поэтому эксперты FIBO Group уделяют много внимания данному показателю при составлении долгосрочных прогнозов. Так, темпы роста инфляции США входят в число важнейших факторов прогнозирования дальнейших изменений курса доллара. Используя соответствующую информацию, трейдеры могут заключать выгодные сделки на долгосрочный период.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">16 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:13</span><br /><strong>Инфляция: как она повлияет на курс валюты</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">Одним из важнейших показателей развития экономических процессов считается инфляция. Под этим понятием подразумевают устойчивый рост общего уровня цен на товары и услуги. Таким образом, по прошествии определенного периода времени за одно и то же количество денежных средств продукции можно приобрести меньше. Инфляцию можно назвать одним из самых существенных ориентиров на валютных рынках. Поэтому за ее показателями дилеры следят особенно внимательно.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092576-inflyaciya-kak-ona-povliyaet-na-kurs-valyuty.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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