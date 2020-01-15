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В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина за хищение автомобилей на общую сумму свыше 7,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2020. В Октябрьский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в краже нескольких дорогостоящих автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, 25 октября 2017 года обвиняемый, находясь на улице Саввы Белых в Екатеринбурге, решил украсть припаркованный на проезжей части автомобиль марки Toyota Camry стоимостью свыше 1,6 млн руб. Убедившись в отсутствии очевидцев, он разбил стекло правой пассажирской двери машины и проник в салон.



Затем при помощи электронного устройства, подключив его к электронному блоку управления автомобилем, обвиняемый запустил двигатель автомобиля. При помощи приготовленных двух постановщиков заградительной помехи он отключил блокировку устройств радиосвязи и навигационных систем, после чего скрылся с места преступления. Впоследствии обвиняемый распорядился похищенным по своему усмотрению, причинив владельцу автомобиля материальный ущерб на общую сумму свыше 1,6 млн руб.



Через несколько дней, 27 октября 2017 года, обвиняемый аналогичным способом похитил припаркованный возле дома по улице Гагарина в Березовском автомобиль марки Toyota Highlander стоимостью 2,3 млн руб.



В дальнейшем обвиняемый вовлек в совершение преступлений неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство. Роль соучастника сводилась к проверке наличия на похищаемом автомобиле штатной сигнализации, после чего он должен был наблюдать за окружающей обстановкой, а в случае возникновения опасности ― предупредить об этом обвиняемого.



Действуя совместно, 31 октября 2017 года они похитили припаркованный возле дома № 177 по улице Белинского в Екатеринбурге автомобиль марки Toyota Highlander стоимостью 2,5 млн руб.



Буквально через несколько дней, 4 ноября 2017 года, в ночное время совместно с соучастником обвиняемый похитил автомобиль марки Toyota Camry стоимостью свыше 1,5 млн руб., припаркованный возле дома № 20 по улице Щербакова в Екатеринбурге.



Отмечается, что преступление было раскрыто благодаря неравнодушным гражданам ― троим молодым людям, которые общались между собой на стоянке возле дома по улице Щербакова, и действия обвиняемого и его сообщника показались им подозрительными. Проследовав за обвиняемым на автомобиле после совершения последним преступления, они вызвали сотрудников полиции.



Мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере, в том числе совершенная группой лиц по предварительному сговору».



Обвиняемый в ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления признал в полном объеме.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">15 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:03</span><br /><strong>В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина за хищение автомобилей на общую сумму свыше 7,9 млн рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 15.01.2020. В Октябрьский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в краже нескольких дорогостоящих автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092564-v-ekaterinburge-pered-sudom-predstanet-muzhchina-za-hischenie-avtomobiley-na-obschuyu-summu-svyshe-79-mln-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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