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Президент РФ Владимир Путин призвал поддержать реформирование надзорно-контрольной системы за бизнесом

УрБК, Москва, 15.01.2020. Президент РФ Владимир Путин на сегодняшнем ежегодном послании Федеральному собранию поручил в 2020 году закончить реформирование надзорно-контрольной системы за бизнесом.



В частности, глава государства призвал российское правительство поддержать и принять законопроект об изменениях в статью 210 УК РФ об организации преступного сообщества в части послаблений для бизнеса.



Как уточняет «Коммерсантъ», изначально предлагалось исключить возможность применения данной статьи, если речь идет о большинстве преступлений экономической направленности — мошенничестве, присвоении или растрате, незаконной банковской деятельности, злоупотреблении полномочиями и целом ряде других. В июне 2019-го проект закона вернули автору из-за отсутствия обязательного отзыва правительства.



Как заявил президент РФ, «темпы роста ВВП в 2021 году должны быть выше мировых». По словам Владимира Путина, нужно расширять спрос на инновации внутри страны.



«В этой связи считаю правильным ускорить цифровую трансформацию реального сектора экономики. При этом установить требования, чтобы национальные проекты осуществлялись главным образом на основе программных продуктов отечественного производства», — подчеркнул глава государства Владимир Путин.

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