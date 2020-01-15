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Группа ЧТПЗ и GenerationS начинают поиск стартапов в области трубной промышленности





«Принять участие в отборе смогут команды со всего мира с проектами в стадии «прототип» и выше. Главная задача отбора — найти наиболее перспективные решения, готовые к внедрению и реализации на предприятиях Группы ЧТПЗ», — говорится в сообщении.



Подать заявку на участие в акселераторе можно с 15 января по 31 марта 2020 года на сайте Акселератора ЧТПЗ



Стартапы для участия в акселераторе будут отбираться по направлениям: новые продукты, материалы и технологии производства, актуальные для трубной отрасли; инновационные продукты-заменители традиционных стальных труб и покрытий; системы машинного зрения и мониторинга производства; технологические решения, соответствующие философии «Белой металлургии».



Эксперты Группы ЧТПЗ и GenerationS отберут до 30 инновационных проектов, чьи команды представят свои решения руководству компании, 15 из них попадут в акселерационную программу. Участие предполагает посещение производственных мощностей Группы ЧТПЗ и встречи команд стартапов с профильными подразделениями для проработки проектов на местах и оценки перспектив дальнейшего сотрудничества.



Лучшие команды по результатам акселератора проведут оплачиваемые пилоты своих решений на высокотехнологичных производствах Группы ЧТПЗ.



Летом 2020 года будут объявлены стартапы, которые получат возможность долгосрочного внедрения.



«Группа ЧТПЗ трансформируется в компанию будущего, способную гибко реагировать на изменения, быстро отвечать на вызовы отрасли и непрерывно внедрять высокотехнологичные решения, предугадывая потребности клиента. Группа ЧТПЗ открыта новым возможностям и готова к сотрудничеству с разработчиками инновационных проектов. Стартапы, которые пройдут с нами этап акселерации, получат уникальные преимущества для внедрения на передовых производствах Белой металлургии», — отметил технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин.



«GenerationS работает с металлургическим сектором c 2015 года, и мы регулярно видим стартапы, которые разрабатывают решения для самых сложных задач в этой отрасли. Трубная промышленность — один из наиболее динамичных сегментов, который стремится к универсальности, — и именно поэтому он требует инновационных продуктов и подходов к каждому клиенту. С открытием Акселератора у Группы ЧТПЗ появился новый инструмент комплексной работы с открытыми инновациями, и мы рады быть частью этого проекта», — заявила директор корпоративного акселератора GenerationS от РВК Екатерина Петрова. УрБК, Екатеринбург, 15.01.2020. GenerationS, платформа корпоративных инноваций от РВК, начинает поиск инновационных проектов в области трубной промышленности в интересах Группы ЧТПЗ. Об этом сообщает пресс-служба уральского предприятия.«Принять участие в отборе смогут команды со всего мира с проектами в стадии «прототип» и выше. Главная задача отбора — найти наиболее перспективные решения, готовые к внедрению и реализации на предприятиях Группы ЧТПЗ», — говорится в сообщении.Подать заявку на участие в акселераторе можно с 15 января по 31 марта 2020 года на сайте Акселератора ЧТПЗ https://chelpipe.generation-startup.ru/ Стартапы для участия в акселераторе будут отбираться по направлениям: новые продукты, материалы и технологии производства, актуальные для трубной отрасли; инновационные продукты-заменители традиционных стальных труб и покрытий; системы машинного зрения и мониторинга производства; технологические решения, соответствующие философии «Белой металлургии».Эксперты Группы ЧТПЗ и GenerationS отберут до 30 инновационных проектов, чьи команды представят свои решения руководству компании, 15 из них попадут в акселерационную программу. Участие предполагает посещение производственных мощностей Группы ЧТПЗ и встречи команд стартапов с профильными подразделениями для проработки проектов на местах и оценки перспектив дальнейшего сотрудничества.Лучшие команды по результатам акселератора проведут оплачиваемые пилоты своих решений на высокотехнологичных производствах Группы ЧТПЗ.Летом 2020 года будут объявлены стартапы, которые получат возможность долгосрочного внедрения.«Группа ЧТПЗ трансформируется в компанию будущего, способную гибко реагировать на изменения, быстро отвечать на вызовы отрасли и непрерывно внедрять высокотехнологичные решения, предугадывая потребности клиента. Группа ЧТПЗ открыта новым возможностям и готова к сотрудничеству с разработчиками инновационных проектов. Стартапы, которые пройдут с нами этап акселерации, получат уникальные преимущества для внедрения на передовых производствах Белой металлургии», — отметил технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин.«GenerationS работает с металлургическим сектором c 2015 года, и мы регулярно видим стартапы, которые разрабатывают решения для самых сложных задач в этой отрасли. Трубная промышленность — один из наиболее динамичных сегментов, который стремится к универсальности, — и именно поэтому он требует инновационных продуктов и подходов к каждому клиенту. С открытием Акселератора у Группы ЧТПЗ появился новый инструмент комплексной работы с открытыми инновациями, и мы рады быть частью этого проекта», — заявила директор корпоративного акселератора GenerationS от РВК Екатерина Петрова.

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