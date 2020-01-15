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На уральских предприятиях ЕВРАЗа повышают промышленную безопасность с помощью виртуальной реальности

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2020. На уральских предприятиях ЕВРАЗа активно внедряются новые методы обучения сотрудников приемам безопасной работы.



Как сообщили в пресс-службе холдинга, в настоящее время на ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКе начали использовать тренажер виртуальной реальности по тушению пожаров и два полигона по отработке навыков работы на высоте. Оттачивать знания на практике на новых комплексах смогут до пяти тысяч сотрудников компании и подрядных организаций.



«На новое оборудование ЕВРАЗ направил порядка 5 млн руб. Тренажер виртуальной реальности используется на курсах пожарной безопасности для закрепления теоретического материала. Работник надевает 3D-шлем и погружается в виртуальный мир: офисный кабинет или производственную площадку, где произошел пожар. С помощью двух джойстиков человек учится действовать при сильном задымлении, возгорании твердых или горюче-смазочных материалов, а также электроприборов: передвигается, берет необходимые предметы, спасает потерявших сознание людей. На выполнение одного задания в среднем уходит порядка 10 минут. Тренажер фиксирует каждое действие работника, чтобы он смог увидеть и исправить ошибки.



Полигоны по работе на высоте появились на территории комбинатов ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле и Качканаре. Каждый состоит из нескольких блоков: лестниц, карнизов, наклонных кровель, ливнестоков и других. Тренажерными комплексами пользуются сотрудники, которые работают на высоте более 1,8 м. Они учатся правильно использовать страховочные системы, работать при демонтаже крыш, отрабатывают навыки подъема и спасение пострадавшего», — говорится в сообщении пресс-службы.



Как уточнили представители холдинга, одновременно на комплексах могут тренироваться до шести человек. Здесь же сотрудники будут проходить аттестационные экзамены.



«Тренажер виртуальной реальности по тушению пожаров изготовили специально по нашему заказу, наши сотрудники принимали активное участие в его разработке. Учеба на нем позволит оказаться в ситуации в виртуальной реальности, в которой, возможно, в жизни люди не окажутся никогда. А теория не дает таких ощущений, в чем я убедился на личном опыте. Мы хотим, чтобы работники, находясь в чрезвычайных ситуациях, смогли принять верное решение, которое сохранит им здоровье и жизнь. Работа на высоте — один из ключевых факторов риска. Полигоны по отработке навыков работы на высоте позволяют теоретические знания довести до автоматизма на практике», — рассказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

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