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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский обозначил ключевые направления работы администрации города в 2020 году

14 январь 2020 (18:02)

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в ходе аппаратного совещания со своими заместителями, с руководителями структурных подразделений, учреждений и предприятий обозначил приоритетные направления работы администрации города в 2020 году. Об этом говорится в сообщении на сайте муниципалитета.

По его словам, одной из ключевых задач является подготовка Екатеринбурга к празднованию 75-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне.

«Мы также должны уже сейчас готовить заявку на звание «Город трудовой доблести», — добавил А. Высокинский.

Он поручил своему заместителю Екатерине Куземке проработать и усилить институты обратной связи с точки зрения информирования населения, интегрировать усилия всех общественных организаций города в рамках 75-летия Великой Победы и подготовиться к крупным международным мероприятиям, таким как встреча президентов России и Киргизии, «Иннопром» и ряд других.

В качестве еще одной из важнейших стратегических задач глава Екатеринбурга обозначил сохранение зеленых зон города, его благоустройство.

Другим приоритетным направлением работы муниципалитета в нынешнем году, по словам главы Екатеринбурга, станет развитие городского общественного транспорта. Речь идет об обновлении подвижного состава и актуализации маршрутной сети под потребности горожан.

«Уже в этом году на линии должны выйти 150 современных автобусов и 80 трамваев», — поручил Александр Высокинский своему заместителю Алексею Бубнову.

Перед своим заместителем Алексеем Бирюлиным градоначальник поставил задачу по наращиванию темпов строительства школ и других важных социальных объектов и по доработке проекта генерального плана до 2035 года в соответствии с пожеланиями жителей и экспертов.

В перечень ключевых задач Александр Высокинский также включил капитальный ремонт социально важных и инфраструктурных объектов, увеличение объемов замены изношенных коммунальных сетей, переселение горожан из ветхого и аварийного жилья, эффективную поддержку малого предпринимательства.

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