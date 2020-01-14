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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский обозначил ключевые направления работы администрации города в 2020 году

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в ходе аппаратного совещания со своими заместителями, с руководителями структурных подразделений, учреждений и предприятий обозначил приоритетные направления работы администрации города в 2020 году. Об этом говорится в сообщении на сайте муниципалитета.



По его словам, одной из ключевых задач является подготовка Екатеринбурга к празднованию 75-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне.



«Мы также должны уже сейчас готовить заявку на звание «Город трудовой доблести», — добавил А. Высокинский.



Он поручил своему заместителю Екатерине Куземке проработать и усилить институты обратной связи с точки зрения информирования населения, интегрировать усилия всех общественных организаций города в рамках 75-летия Великой Победы и подготовиться к крупным международным мероприятиям, таким как встреча президентов России и Киргизии, «Иннопром» и ряд других.



В качестве еще одной из важнейших стратегических задач глава Екатеринбурга обозначил сохранение зеленых зон города, его благоустройство.



Другим приоритетным направлением работы муниципалитета в нынешнем году, по словам главы Екатеринбурга, станет развитие городского общественного транспорта. Речь идет об обновлении подвижного состава и актуализации маршрутной сети под потребности горожан.



«Уже в этом году на линии должны выйти 150 современных автобусов и 80 трамваев», — поручил Александр Высокинский своему заместителю Алексею Бубнову.



Перед своим заместителем Алексеем Бирюлиным градоначальник поставил задачу по наращиванию темпов строительства школ и других важных социальных объектов и по доработке проекта генерального плана до 2035 года в соответствии с пожеланиями жителей и экспертов.



В перечень ключевых задач Александр Высокинский также включил капитальный ремонт социально важных и инфраструктурных объектов, увеличение объемов замены изношенных коммунальных сетей, переселение горожан из ветхого и аварийного жилья, эффективную поддержку малого предпринимательства.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">14 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 18:02</span><br /><strong>Глава Екатеринбурга Александр Высокинский обозначил ключевые направления работы администрации города в 2020 году</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 14.01.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в ходе аппаратного совещания со своими заместителями, с руководителями структурных подразделений, учреждений и предприятий обозначил приоритетные направления работы администрации города в 2020 году. Об этом говорится в сообщении на сайте муниципалитета.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092539-glava-ekaterinburga-aleksandr-vysokinskiy-oboznachil-klyuchevye-napravleniya-raboty-administracii-goroda-v-2020-godu.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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