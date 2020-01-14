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Алексей Бирюлин: Екатеринбург должен оставаться компактным

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2020. Город должен оставаться компактным — это одно из преимуществ Екатеринбурга. Такое заявление на брифинге для журналистов сделал замглавы муниципалитета по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин.



Темой встречи со СМИ стали итоги общественного обсуждения проекта генплана Екатеринбурга до 2035 года, которое закончилось в конце 2019 года.



Ажиотаж был вызван дезинформацией о том, что обитателей индивидуального жилья на Уралмаше и Юго-Западе власти города будут выселять, сообщает официальный городской портал.



Как заявил Алексей Бирюлин, такая трактовка генплана вызывает недоумение. Во-первых, планировочные решения этих территорий не являются новацией проекта генплана: они «перекочевали» в него из действующего документа, принятого в 2015 году. Кроме того, правовых оснований для изъятия земельных участков под жилую застройку за счет средств бюджета в одностороннем порядке законодательство не предусматривает.



«Город может изымать участки в свою собственность только под строительство дорог. Даже детский сад нельзя построить на месте существующего жилья», — пояснил Алексей Бирюлин.



Единственная правовая возможность дальнейшего освоения районов — обоюдная договоренность владельцев земельных участков с инвесторами, которые обязаны выкупить недвижимость по рыночной цене.



Алексей Бирюлин также напомнил, что так называемая «тепловая карта» из 57 планировочных районов в составе генплана позволяет дифференцировать территорию города по нормативным показателям — плотности населения, обеспеченности школами и детсадами и транспортной доступностью.



«Город должен оставаться компактным, это одно из преимуществ Екатеринбурга. Строительство на окраинах предполагает большие затраты на инфраструктуру, в том числе транспортную, усиливает миграционные потоки. Поэтому лучше развивать уже застроенные территории. Это является одним из наших приоритетных направлений. И нужно создать такие условия, которые позволили бы инвесторам строить не только жилье, но и объекты соцкультбыта», — отметил Алексей Бирюлин.

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