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Эксперты спрогнозировали в ближайшее время повышение в РФ цен на черный хлеб

УрБК, Москва, 13.01.2020. Эксперты допускают ближайшее повышение розничных цен на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки на 6,5-7% в течение этого года, хотя уверены, что рыночные механизмы удержат их от чрезмерных колебаний.



Как сообщает РИА «Новости», неурожай ржи в России в 2019 году подстегнул рост ее стоимости у производителей до рекордных уровней, что в итоге привело к подорожанию ржаной муки и хлебобулочных изделий. По данным Росстата, валовый сбор ржи в 2019 году составил 1,429 млн т.



По словам руководителя управления моделирования и прогнозирования Минсельхоза РФ Рудольфа Булавина, средняя цена производителей ржи в ноябре прошлого года выросла на 43% — до 8 тыс. 942 руб. за т, а цена закупки ржи переработчиками — на 44%, до 12 тыс. 665 руб. за т (без НДС, к уровню ноября 2018 года).



«В краткосрочной перспективе цены предложения на рожь будут расти при снижении объемов торговли. В ближайший месяц их рост может составить 500-700 руб. за т. Фактором сдерживания цен на рожь станет ограничение спроса. Этому могут способствовать импортные поставки ржаной муки из Белоруссии и замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба», — прогнозирует эксперт.



В свою очередь, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон допускает повышение цен на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки на 6,5-7% за год. Хотя более существенное влияние на стоимость хлеба, по его словам, оказывает повышение тарифов ЖКХ, арендных ставок, увеличение цен на горюче-смазочные материалы и транспортные услуги, а также на упаковку.



По оценкам экспертов, прошлогодний неурожай ржи в России стал минимальным более чем за полвека — с 1965 года.

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