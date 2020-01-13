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В ЦБ рассказали о новой схеме выплаты пенсионных накоплений
13 январь 2020 (10:56)
УрБК, Москва, 13.01.2020. В рамках новой накопительной схемы — Гарантированного пенсионного плана (ГПП) — россияне смогут выбирать: получить свои накопления все сразу, заплатив подоходный налог, или приобрести пожизненный пенсионный план.
Как уточнил в интервью «Российской газете» первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов, предполагается, что соответствующие выплаты в рамках ГПП начинаются или через 30 лет после начала накоплений, или при достижении пенсионного возраста.
«Стандартный план рассчитывается на 15-20 лет вперед, но каждые два года он будет пересматриваться и продлеваться еще на два года. С одной стороны, это дает возможность приравнивать данные выплаты к пенсии, потому что они носят пожизненный характер. С другой, неиспользованный остаток наследуется, потому что он рассчитывается как срочный. Таким образом, это как бы скользящий бессрочный план», — пояснил Сергей Швецов.
По его словам, «при стандартном плане человек выберет тот фонд, который даст ему лучшую ежемесячную выплату». «Сам же фонд, исходя из его истории инвестирования, рассчитывает свои возможности, какую выплату и индексацию он может предложить. Мы предполагаем, что первоначальная сумма будет индексироваться на инфляцию ежегодно, это будет требованием к стандартному плану. Если пенсионный фонд предложит человеку иной план, который его устраивает больше, он купит другой. Никаких ограничений здесь нет», — заявил первый зампред ЦБ.
При этом Сергей Швецов уточнил, что «если гражданин, кому завещана эта пенсия, находится на стадии выплат, к его выплатам добавляют унаследованные выплаты, а если он находится еще на стадии накопления, он получает выкупную сумму — весь остаток разом».
«Скользящий» вариант выплат дает возможность передачи остатка накоплений по наследству даже после того, как выплаты начались. Эта пенсия — до смерти, но с точки зрения наследования это срочная история», — пояснил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
Напомним, что ГПП должен прийти на смену обязательным пенсионным накоплениям, формирование которых заморожено с 2014 года. В настоящее время предлагается законодательно закрепить один стандартный вариант гарантированного пенсионного плана, хотя, по словам представителей ЦБ, фонды смогут предлагать и другие.
Как уточнил в интервью «Российской газете» первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов, предполагается, что соответствующие выплаты в рамках ГПП начинаются или через 30 лет после начала накоплений, или при достижении пенсионного возраста.
«Стандартный план рассчитывается на 15-20 лет вперед, но каждые два года он будет пересматриваться и продлеваться еще на два года. С одной стороны, это дает возможность приравнивать данные выплаты к пенсии, потому что они носят пожизненный характер. С другой, неиспользованный остаток наследуется, потому что он рассчитывается как срочный. Таким образом, это как бы скользящий бессрочный план», — пояснил Сергей Швецов.
По его словам, «при стандартном плане человек выберет тот фонд, который даст ему лучшую ежемесячную выплату». «Сам же фонд, исходя из его истории инвестирования, рассчитывает свои возможности, какую выплату и индексацию он может предложить. Мы предполагаем, что первоначальная сумма будет индексироваться на инфляцию ежегодно, это будет требованием к стандартному плану. Если пенсионный фонд предложит человеку иной план, который его устраивает больше, он купит другой. Никаких ограничений здесь нет», — заявил первый зампред ЦБ.
При этом Сергей Швецов уточнил, что «если гражданин, кому завещана эта пенсия, находится на стадии выплат, к его выплатам добавляют унаследованные выплаты, а если он находится еще на стадии накопления, он получает выкупную сумму — весь остаток разом».
«Скользящий» вариант выплат дает возможность передачи остатка накоплений по наследству даже после того, как выплаты начались. Эта пенсия — до смерти, но с точки зрения наследования это срочная история», — пояснил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
Напомним, что ГПП должен прийти на смену обязательным пенсионным накоплениям, формирование которых заморожено с 2014 года. В настоящее время предлагается законодательно закрепить один стандартный вариант гарантированного пенсионного плана, хотя, по словам представителей ЦБ, фонды смогут предлагать и другие.
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