Замороженные накопления

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В начале этой недели президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсий россиян как минимум еще на три года — до 2022 года включительно. Ранее данный законопроект был рассмотрен и принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. По оценкам Минтруда, это позволит получить в бюджет Пенсионного фонда РФ дополнительные 634,8 млрд руб. и уменьшить на эту сумму бюджетные затраты. Однако, по мнению финансовых экспертов, проблема совсем в другом — по сути, государство оказалось неготовым к возникновению независимого института пенсионных накоплений, которые проходят мимо федеральной казны.В понедельник, 16 декабря 2019 года, президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии как минимум еще на три года — до 2022 года включительно. Официальное название документа — Федеральный закон от 16.12.2019 № 435-ФЗ «О внесении изменений в статью 33-3 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и статью 6-1 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения».Ранее, 10 декабря, данный законопроект был рассмотрен и принят Госдумой РФ и одобрен Советом Федерации. Согласно новому закону, накопительные отчисления в размере 6% от заработной платы будут направляться в страховую часть до 2022 года включительно. Предполагается, что все отчисления пойдут на оплату пособий сегодняшним пенсионерам.«Законопроект устанавливает обязанность Пенсионного фонда РФ учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии», — говорится в пояснительной записке к документу.Как уточнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова, законопроект «носит технический характер». «Необходимость его принятия связана с особенностью формирования федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ», — пояснила она.«Продление заморозки накопительной части пенсий необходимо Пенсионному фонду России, который иными способами не справляется с задачей пенсионного обеспечения граждан. Эффективность работы ПФР под очень большим вопросом. Россия занимает абсолютное мировое лидерство по численности штатных сотрудников пенсионного фонда — по некоторым данным, там трудится порядка 122 тыс. человек на 146 млн общего населения страны. Для сравнения: в США, где проживает около 327 млн человек, количество сотрудников пенсионного фонда равно 60 тыс., при том что объемы обязательств фонда почти в 10 раз больше, чем у российского. В Японии, сопоставимой по численности населения с Россией (126,7 млн человек), численность сотрудников ПФ равна 27 тыс. человек, их которых только 15 тыс. — штатные сотрудники. И ничего — все они прекрасно справляются со своими обязанностями. А у нас значительная часть собираемых с граждан средств уходит на содержание самого пенсионного фонда. В этих условиях формировать накопления у ПФР просто не получается, и нынешним пенсионерам приходится выплачивать пенсию за счет средств, поступающих от работающих граждан. А они, в свою очередь, могут рассчитывать на пенсию за счет тех, кто сейчас только вступает в жизнь, а работать пойдет, когда нынешнее поколение трудящихся выйдет на пенсию. Замкнутый круг, разорвать который будет очень непросто», — сообщил УрБК аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.По словам депутата Госдумы Ольги Павловой, доходы бюджета ПФР в результате продления заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно увеличатся на сумму более 634 млрд руб., что позволит направить дополнительные поступления на текущие выплаты страховых пенсий.«Безусловно, самыми главными бенефициарами продления заморозки накопительной части пенсии стали федеральный бюджет, Минфин и сам ПФР. В результате этой заморозки бюджет 2020 года не станет меньше на 635 млрд руб., а всего с 2014 года на этой заморозке правительство сэкономило более 2 трлн руб. Ситуацию в ПФР нельзя рассматривать отдельно от ситуации в федеральном бюджете, экономике и демографической ситуации в стране. В соответствии с ФЗ 167 «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», бюджет Пенсионного фонда РФ формируется прежде всего из двух основных статей — страховых взносов и средств федерального бюджета, плюс другие, менее значительные, источники. Соответственно, даже если в какой-то момент у ПФР не будет средств на выплату пенсий, эти средства изыщут из бюджета», — пояснил УрБК старший инвестиционный консультант «БКС Брокер» Максим Ковязин.«Заморозка накопительной части пенсии прежде всего выгодна ПФР. Ранее (до заморозки с 2014 года) эти средства все чаще уходили в негосударственные пенсионные фонды. Ситуация с бюджетом в ПФР давно вызывает вопросы, так как низкая эффективность вложений фонда не приносит значимого дохода, чтобы покрывать даже текущие пенсионные выплаты. Кроме того, постоянно появляется информация о чрезмерных расходах ПФР на самого себя. Меж тем каких-либо проблем с покрытием дефицита со стороны федерального бюджета нет, так как уже продолжительное время он исполняется с весьма большим профицитом. Все это говорит о том, что заморозка не будет отменена до тех пор, пока не появится новая пенсионная система», — считает ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.Напомним, что отчисления в накопительную часть пенсий в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть Пенсионного фонда России (ПФР) на выплаты нынешним пенсионерам. То есть фактически накопительная часть пенсии граждан была заморожена, что, по словам экспертов, позволило ПФР «сэкономить» уже более 2 трлн руб.«Такая ситуация выгодна работодателям, но в то же время не сильно уменьшает на них налоговую нагрузку, а госбюджету и в конечном счете правительству она намного более выгодна, так как заморозка разрешает не перечислять трансферты в ПФР из федерального бюджета для формирования накопительной части пенсий. Ранее министр труда Максим Топилин оценивал экономию средств государства благодаря заморозке накопительной части пенсии с 2014 года в общей сложности в 2 трлн руб., что равняется почти 2% российского ВВП», — уточнила заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.Согласно официальной информации, учет в 2022 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме не уменьшит объем прав застрахованных лиц ввиду сохранения индивидуальной части тарифа страховых взносов в размере 16%.Как заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, участники новой системы накопительной пенсии смогут получить налоговый вычет до 120 тыс. руб. Данная инициатива уже получила одобрение в российском правительстве, идею поддержал и сам министр финансов Антон Силуанов. Согласно документу, налоговый вычет в размере 120 тыс. руб. будет учтен в гарантированном пенсионном плане (ГПП) для взносов, которые превышают 6% заработной платы.Ранее Минфин и Центробанк представили новый законопроект о ГПП. Предполагается, что гарантированный пенсионный план заменит несогласованный индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), предполагающий самостоятельное откладывание денежных средств с зарплаты, которые можно будет использовать после выхода на пенсию.«Идея применить налоговый вычет в отношении взносов, превышающих 6%, выглядит вполне резонной на фоне попыток стимулировать граждан отчислять побольше денежных средств на свой индивидуальный пенсионный капитал в рамках гарантированного пенсионного плана. По сути, государство пытается найти рычаги, провоцирующие трудящихся самостоятельно формировать свои дополнительные пенсионные накопления, раз уж у Пенсионного фонда это не получается. Однако есть большие сомнения, что мера будет действительно востребована большим количеством наших сограждан. Россияне уже окончательно разуверились в пенсионных реформах, проводимых в нашей стране, и все большее количество трудящихся пытается копить себе на старость самостоятельно. Тем более что сейчас существует немалое количество финансовых инструментов, позволяющих делать это намного эффективнее, чем работают ПФР и независимые фонды, доходность работы которых оставляет желать лучшего», — подчеркнул аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.«На мой взгляд, такое предложение имеет смысл, так как оно будет побуждать относительно обеспеченных россиян самостоятельно откладывать деньги себе на старость. Важно и то, что государство в проекте, называемом «ГПП» (гарантированный пенсионный план), гарантирует выплату полной накопленной ранее суммы будущему пенсионеру, в отличие от банковских депозитов, по которым в случае банкротства банка можно будет получить не более установленной государством суммы максимальной выплаты. А налоговые льготы — это дополнительный стимул сберегать самостоятельно, не рассчитывая на милость негосударственных пенсионных фондов, которые не застрахованы от ошибок в управлении финансами своих клиентов», — считает аналитик «ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.По мнению финансовых экспертов, продление заморозки накопительной части пенсионных отчислений в очередной раз показывает, что «государство оказалось плохо готовым к возникновению независимого института пенсионных денег, когда они проходят мимо федеральных бюджетов».«Обсуждать что-либо по поводу гарантированного пенсионного плана можно тогда, когда государство определится с его окончательными параметрами. Сама по себе идея налогового вычета является неплохой, но это увеличит объем работ по личной бухгалтерии, а также загрузку налоговых органов. В любом случае на текущем этапе нужно понимать, что пенсия становится непосредственной заботой каждого без оглядки на государство. Финансовый рынок России растет в своем объеме, предоставляя различные возможности сохранения и преумножения своего капитала. И, к слову говоря, государство уже (или пока) предоставляет налоговый вычет на средства, перечисленные на индивидуальный инвестиционный счет», — пояснил ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.«Россиян трудно будет затащить в ГПП даже с учетом всех налоговых льгот. Это просто того не стоит — добровольно сейчас лишиться более 6% своей зарплаты ради теоретически более высокой пенсии в будущем, и то только в том случае, если до этой пенсии дожить. Плюс сейчас в законопроекте не прописаны гарантии доходности. Получаем в прямом смысле слова «кота в мешке», — убежден старший инвестиционный консультант «БКС Брокер» Максим Ковязин.Вместе с тем финансовые эксперты отмечают, что объективно главная проблема пенсионного обеспечения в России — это «старение с одновременным снижением численности населения». По словам экспертов, на данный момент в России 46 млн пенсионеров, то есть «каждый третий в стране — это пенсионер, и эта тенденция не изменится в ближайшие несколько лет».«У Пенсионного фонда России ситуация достаточно критична. Так, по итогам 2018 года дефицит бюджета ПФР составил более 159 млрд руб., в том числе более 110 млрд руб. по накопительной части пенсий. Поэтому с точки зрения государства логично поменять правила игры так, чтобы не столкнуться однажды с дефолтом ПФР. Проблема только в том, что само государство постоянно меняет правила игры в части накопительной части пенсий, как ему выгодно, а потом удивляется, почему такая маленькая доля россиян вообще имеет сбережения и накопления на старость», — отмечает заместитель руководителя «ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.«Пенсионеров в ближайшее время станет еще больше, а работающих граждан, со страховых взносов которых формируется бюджет ПФР, станет меньше. Такая ситуация ставит жирный крест даже на обсуждениях о «разморозке» накопительной части пенсии. Боюсь, ситуация, когда работодатель направляет страховые взносы в ПФР и эти взносы идут на пенсии нынешних пенсионеров, не изменится в ближайшие несколько лет», — предупреждает старший инвестиционный консультант «БКС Брокер» Максим Ковязин.Аналогичного мнения придерживаются и другие финансовые эксперты, которые также считают, что в сложившихся условиях государство в лучшем случае предлагает поставить на очередную «темную лошадку» либо просто «умывает руки». При этом невозможно спрогнозировать, когда реально произойдет ожидаемая «разморозка».«Боюсь, что если кардинально не реформировать ПФР, то никогда. Дело в том, что этих денег фактически в природе нет — они полностью расходуются на выплату пенсий нынешним пенсионерам. Так что если «разморозка» и случится, то она коснется только будущих отчислений. А те, что уже были потрачены, вернуть, вероятнее всего, уже не удастся», — убежден аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.«Государство уже доказало, что заморозка может продлеваться исходя из потребностей самого государства практически бесконечно. Завершится эта длинная история, скорее всего, тем, что государство предложит россиянам накапливать на пенсию самостоятельно, что в принципе и происходит, ведь уже обсуждается так называемый гарантированный пенсионный план. Наиболее скептически настроенные граждане на государство не рассчитывают и учатся копить себе на старость самостоятельно», — подчеркнула в комментарии эксперт «ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.