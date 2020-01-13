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Екатеринбургский «Водоканал» в прошлом году подключил к сетям 65 строительных объектов
13 январь 2020 (10:30)
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2020. ЕМУП «Водоканал» в прошлом году подключило к инженерным сетям 65 новых екатеринбургских объектов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации Екатеринбурга.
Всего было построено 8,8 км сетей водоснабжения и водоотведения. В том числе 6,8 километра — собственно для подключения объектов и порядка 2 км — для выполнения мероприятий по модернизации водоводов и канализационных сетей.
«Среди подключенных к сетям холодного водоснабжения и водоотведения объектов уральской столицы — 41 жилой комплекс. Это, например, застройка по ул. 3-го Интернационала, 1а (проектируемая Европейская), 1 и 2-й этапы строительства в Железнодорожном районе. На первом этапе построено 340 метров водопровода диаметром 315 мм и 500 метров канализации диаметром 300 мм, с применением технологии горизонтально-направленного бурения», — говорится в сообщении.
В число нежилых объектов, запитанных специалистами «Водоканала», вошли средняя общеобразовательная школа № 1 (Верх-Исетский бульвар, 23), объект культурного наследия «Дом И. А. Погудина» (ул. Горького, 39), здание комплекса ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора, многопрофильный комплекс общественно-жилого назначения с сохранением объекта культурного наследия «Мельница Бочарнинова — Первушина», как памятник промышленной архитектуры, административное здание с помещениями торговли и общественного питания на ул. Панфиловцев — Демьяна Бедного и другие общественно значимые здания и сооружения.
Всего было построено 8,8 км сетей водоснабжения и водоотведения. В том числе 6,8 километра — собственно для подключения объектов и порядка 2 км — для выполнения мероприятий по модернизации водоводов и канализационных сетей.
«Среди подключенных к сетям холодного водоснабжения и водоотведения объектов уральской столицы — 41 жилой комплекс. Это, например, застройка по ул. 3-го Интернационала, 1а (проектируемая Европейская), 1 и 2-й этапы строительства в Железнодорожном районе. На первом этапе построено 340 метров водопровода диаметром 315 мм и 500 метров канализации диаметром 300 мм, с применением технологии горизонтально-направленного бурения», — говорится в сообщении.
В число нежилых объектов, запитанных специалистами «Водоканала», вошли средняя общеобразовательная школа № 1 (Верх-Исетский бульвар, 23), объект культурного наследия «Дом И. А. Погудина» (ул. Горького, 39), здание комплекса ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора, многопрофильный комплекс общественно-жилого назначения с сохранением объекта культурного наследия «Мельница Бочарнинова — Первушина», как памятник промышленной архитектуры, административное здание с помещениями торговли и общественного питания на ул. Панфиловцев — Демьяна Бедного и другие общественно значимые здания и сооружения.
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