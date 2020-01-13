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Невьянский машзавод после вмешательства прокуратуры погасил задолженность по зарплате перед 55 работниками
13 январь 2020 (09:22)
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2020. Невьянская городская прокуратура проверила соблюдение трудового законодательства в деятельности ООО «Невьянский машиностроительный завод — Нефтегазовое оборудование».
Установлено, что в октябре-ноябре 2019 года перед 55 работниками предприятия образовалась задолженность по выплате зарплаты в размере 490 тыс. руб. Для восстановления их трудовых прав прокуратура направила 55 заявлений в суд о взыскании невыплаченной зарплаты. Заявления прокуратуры судом удовлетворены в полном объеме.
Также в прокуратуре Невьянска заслушали объяснения руководства ООО «Невьянский машиностроительный завод — Нефтегазовое оборудование». По результатам отчета в адрес директора предприятия внесли представление об устранении нарушений трудового законодательства.
В результате перед новогодними праздниками задолженность перед работниками предприятия была погашена в полном объеме, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Установлено, что в октябре-ноябре 2019 года перед 55 работниками предприятия образовалась задолженность по выплате зарплаты в размере 490 тыс. руб. Для восстановления их трудовых прав прокуратура направила 55 заявлений в суд о взыскании невыплаченной зарплаты. Заявления прокуратуры судом удовлетворены в полном объеме.
Также в прокуратуре Невьянска заслушали объяснения руководства ООО «Невьянский машиностроительный завод — Нефтегазовое оборудование». По результатам отчета в адрес директора предприятия внесли представление об устранении нарушений трудового законодательства.
В результате перед новогодними праздниками задолженность перед работниками предприятия была погашена в полном объеме, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
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