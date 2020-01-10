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Более 30 граждан Кыргызстана освоили профессию шихтовщика в Асбестовском отделении компании «ФОРЭС»

УрБК, Асбест, 10.01.2020. В Асбестовском отделении ООО «ФОРЭС» более 30 граждан Кыргызстана освоили специальность шихтовщика. Процесс обучения проходил порядка пяти месяцев, сообщили в пресс-службе компании.



«На сегодняшний день штат Асбестовского отделения ООО «ФОРЭС» превышает 1 тыс.100 человек. Три четверти сотрудников составляют жители Асбеста, остальные работники приезжают на смену из близлежащих городов и поселков. В 2019 году на заводе было создано более 100 новых рабочих мест, но в силу естественного движения персонала вакансии рабочих профессий по-прежнему имеются», — говорится в сообщении.



В сентябре 2019 года предприятие приняло предложение киргизской диаспоры о трудоустройстве ее представителей. В соответствии с международными договорами, которые подписали участники Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС), граждане Кыргызстана работают на равных основаниях с российскими гражданами. Наряду с другими работниками они поддерживают своим подоходным налогом местный бюджет. Также предприятие оплачивает им медицинскую страховку и предоставило места в общежитии, сообщили УрБК в пресс-службе компании. Там также добавили, что получить такой статус сегодня могут любые другие новые работники завода, живущие за пределами Асбеста.



Граждане Кыргызстана были официально приняты на постоянную работу. Под руководством наставников они прошли обучение на рабочих местах, при этом для некоторых рабочая специальность стала дополнением к высшему образованию.



«Загруженность заказами дает нам возможность развивать производство и создавать новые рабочие места. Так что у нас по-прежнему найдется место любому уральцу, который может и готов трудиться на совесть. Мы рады таким людям, ищем и приглашаем их как в городах, где работают заводы нашей компании, так и за их пределами», — сообщил директор Асбестовского отделения ООО «ФОРЭС» Дмитрий Виберг.



Сегодня средняя зарплата в подразделениях компании «ФОРЭС» при условии выполнения производственного плана составляет 40 тыс. руб. Это близко к уровню средней зарплаты по Свердловской области и выше, чем в городах, где работают подразделения компании.



«Костяк трудовых коллективов на заводах нашей компании составляют местные жители. Когда появляются вакансии, их в первую очередь тоже занимают горожане и остаются надолго, если настроены по-настоящему работать и зарабатывать», — отметила начальник отдела управления персоналом ООО «ФОРЭС» Екатерина Дружинина.



Добавим, что, по данным Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области, в Свердловской области сегодня трудятся около 11 тыс. граждан государств, участвующих в ЕАЭС.

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