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Продажи одежды и обуви в РФ в прошлом году сократились на 3-4%
10 январь 2020 (10:59)
УрБК, Москва, 10.01.2020. Продажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Fashion Consulting Group (FCG).
По итогам 2019 года оборот российского fashion-рынка сократился на 3-4%, до 2,26-2,29 трлн руб. Продажи одежды, обуви и аксессуаров падают впервые с 2015 года, когда показатель снизился на 9%, до 2,27 трлн руб. Годом позже оборот рынка вырос на 1%, до 2,3 трлн руб., а спустя еще один год — на 3%, до 2,36 трлн руб.
Аналитики связывают снижение рынка с падением реальных доходов населения, ростом НДС и инфляцией в сочетании с аномально теплой погодой в конце 2019 года.
По итогам 2019 года оборот российского fashion-рынка сократился на 3-4%, до 2,26-2,29 трлн руб. Продажи одежды, обуви и аксессуаров падают впервые с 2015 года, когда показатель снизился на 9%, до 2,27 трлн руб. Годом позже оборот рынка вырос на 1%, до 2,3 трлн руб., а спустя еще один год — на 3%, до 2,36 трлн руб.
Аналитики связывают снижение рынка с падением реальных доходов населения, ростом НДС и инфляцией в сочетании с аномально теплой погодой в конце 2019 года.
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