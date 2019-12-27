Жительница Екатеринбурга обвинила риелтора агентства «Антей» в присвоении 1 млн рублей

Скриншот записи со страницы Юлии Коноваловой в Facebook

Скриншот записи со страницы Юлии Коноваловой в Facebook

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2019. Жительница Екатеринбурга, которая в данный момент находится в Москве, обвинила риелтора агентства недвижимости «Антей» в присвоении средств, предназначенных для покупки жилья. Сообщение с таким заявлением на своей странице в Facebook оставила пользователь Юлия Коновалова.По ее словам, речь идет о сумме 1 млн руб., которые она передала директору агентства недвижимости «Антей» Ирине Захаровой.Как сообщается на странице Юлии, она продала квартиру в Екатеринбурге и деньги от продажи собиралась внести в качестве взноса на квартиру в Москве. Сделку ей помогала провести риелтор Захарова Ирина, которая попросила полученные деньги в долг на несколько дней. В течение двух месяцев Юлии не удается получить свои средства обратно.«Деньги свои я так и не получила. (Для тех, кто не в курсе, у меня обманом выманили предназначенный для покупки квартиры миллион). Сделку пришлось отложить. Решила вопрос с арендой, будем переезжать в квартиру, которую я собралась покупать», — написала Юлия Коновалова.По ее словам, в ближайшее время она намерена вылететь в Екатеринбург для того, чтобы подать заявление в суд «по месту жительства ответчицы», а также рассматривает предложение выкупить долг.Корреспондент УрБК связался с Ириной Захаровой, которая в телефонном разговоре признала наличие конфликта с Юлией Коноваловой.«Это наши личные отношения, но это не касается деятельности агентства недвижимости. У меня есть все необходимые документы (о планах на сделку — прим. ред.)», — указала она.Отвечая на вопрос, брала ли она у Коноваловой 1 млн руб., руководитель «Антея» повторила, что будет решать эту ситуацию лично со своей знакомой.УрБК будет следить за развитием событий.