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В Серове осудили бывшего начальника отдела полиции за организацию незаконной миграции

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2019. Серовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Серовский» Татьяны Казаковой, а также индивидуального предпринимателя Саяра Азиз оглы Ахундова.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, бывший сотрудник полиции признана виновной по части 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору», части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», по части 4 статьи 33, статьи 322.3 УК РФ «Подстрекательство к фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении РФ», а также по части 2 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог», части 4 статьи 33, статьи 322.2 УК РФ «Подстрекательство к фиктивной регистрации иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации».



Предприниматель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 33, статьи 322.3 УК РФ, пунктом «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ, частью 4 статьи 33, частью 1 статьи 285 УК РФ «Подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями».



В ходе рассмотрения в суде уголовного дела было установлено, что бывший начальник отдела по вопросам миграции ММО МВД России «Серовский» и предприниматель в августе 2018 года организовали незаконное пребывание в России 13 иностранных граждан.



Так, предприниматель согласованно с бывшим начальником отдела полиции намеренно подыскивал иностранных граждан для выполнения строительных работ на территории Серова и Краснотурьинска без разрешения на работу либо патента. Бывший начальник отдела по вопросам миграции принимала меры, защищающие иностранных граждан от привлечения к административной ответственности, препятствуя их последующему выдворению с территории России.



Кроме того, сотрудница полиции по просьбе предпринимателя, используя свои служебные полномочия, организовывала фиктивную постановку на учет иностранных граждан в жилых помещениях своих родственников и знакомых за денежное вознаграждение. В то же время подсудимая не намерена была предоставлять им такое жилье, а иностранные граждане не собирались жить в нем.



В итоге Серовский районный суд Свердловской области назначил Татьяне Казаковой наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом 200 тыс. руб. с отбытием в исправительной колонии общего режима, Саяру Азиз оглы Ахундову — в виде 3 лет лишения свободы со штрафом 120 тыс. руб. с отбытием в исправительной колонии общего режима.



Подсудимые взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

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