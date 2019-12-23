«Не темно» на «Шишимской горке» и Уктусе

Фотография предоставлена фондом «Культурный транзит»

Фотография предоставлена фондом «Культурный транзит»

Фотография предоставлена фондом «Культурный транзит»

Фотография предоставлена фондом «Культурный транзит»

Фотография предоставлена фондом «Культурный транзит»

В минувшие выходные в Екатеринбурге прошло значимое международное событие: фестиваль светового искусства «Не темно». Горожане и гости Екатеринбурга смогли посетить две площадки, на которых развернулось световое шоу: на Уктусских горах и в районе «Шишимской горки». Организатором фестиваля выступил фонд «Культурный транзит». С помощью художников организаторы решили показать, как можно рационально использовать городское пространство, создавая комфортную для жизни среду.В этом году фестиваль прошел одновременно на двух площадках: на горнолыжном комплексе «Уктус» и на территории жилого района «Шишимская горка» на улице Гастелло. Здесь растет новый жилой квартал — в готовых и почти готовых зданиях и разместились фестивальные инсталляции. Их авторами выступили художники из Швейцарии, Польши, Германии, Туниса, Финляндии, Австрии и США. Спецификой авторов стало мультимедийное художество, поэтому характер работ был самым разнообразным. От «светового» минимализма до сложно-философских работ, выраженных с помощью света во всем его многообразии.Фестиваль «Не темно» проходит в Екатеринбурге с 2011 года. Его «фишка» — день проведения — это самый короткий день в году (с 2018 года фестиваль длится 2 дня). Очевидно, что и заглавной темой является игра света и тени.Но главная задача фестиваля наряду с художественным воплощением — интерактивность и динамичность света. Ну и понятно, что организаторам фестиваля важно подчеркнуть уральскую идентичность.Природный ландшафт Уктусских гор и новостроек Екатеринбурга иностранных художников привлек больше, чем российских. Это объяснимо — они видели специфику территории, тогда как отечественные и местные художники работали, похоже, больше для зрителей. Поэтому на «Шишимской горке» они вписали художественные решения в идеологию застройки, культуру и жилую инфраструктуру проекта. При этом световые инсталляции вошли в резонанс с идеологией и эстетикой жилого комплекса, заложенного застройщиком — компанией Брусника, которая использовала традиционные материалы домов и общественных пространств.Одним из фаворитов зрителей и организаторов стал Роберт Сохацкий из Польши. Польский художник-визуалист, научный сотрудник отделения живописи Гданьской академии. Представленная работа называется «Одомашненный». В центре ее светящаяся реклама, к которой все привыкли, и думают, что так и должно быть. Но автор уверен: у людей есть естественная потребность в темноте и все имеют на нее право.Художники говорят, что им интереснее всего работать со светом. Чаще всего авторов два — статус — десять и более лет. Названия работ самые разные, чаще всего философские. Мотивация «художников по свету» — отклик простых людей. Как вариант — будущих жителей «Шишимской горки».«Мы работаем с новыми территориями, которые находятся в процессе преобразования либо ждут окончания всех работ. Первая площадка — это «Шишимская горка», мы работаем в тесном сотрудничестве с застройщиком этого района, компанией Брусника, а потому трепетно относимся к истории этой территории, традициям. Вторая территория — это «Уктус». Там концепция проще — это визуальная экология и экология вообще. Нас интересует, будет ли застроена эта территория или нет? Она уникальна сама по себе, и мы хотели это показать всем. Там ведь горнолыжный курорт, нам интересна его судьба», — сообщила УрБК куратор фестиваля, президент фонда «Культурный транзит» Евгения Никитина.Добавим, что обе площадки в минувшую субботу пользовались интересом у жителей Екатеринбурга. Несмотря на художественную тонкость работ на Уктусе, больше зрителей было в районе «Шишимской горки». Возможно, потому что вписанные в жилое пространство инсталляции наряду с эстетической потребностью позволяли совмещать личные интересы относительно выбора жилья с приятным времяпровождением.