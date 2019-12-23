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Общественники написали письмо ученым РАН с просьбой не допустить изменения статуса заповедника «Денежкин Камень»
23 декабрь 2019 (14:28)
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2019. Представители общественной организации «Живой Шемур» написали письмо академикам и членам-корреспондентам Российской академии наук (РАН), а также экологам Greenpeace.
Общественники попросили ученых выступить против инициативы, которая предполагает перевод заповедника «Денежкин Камень» в статус национального парка. В последнее время эта идея активно обсуждается в экспертном сообществе.
«Помогите нам защитить заповедник «Денежкин Камень»! Мы его считаем нашим, ценим его и любим! Уважаем неприкосновенность его границ, так как понимаем, что любой «туризм» на его территории будет губительным для экосистем, редких растений и животных. Там сохранены участки первобытной тайги — все об этом знают. Тем более что мест для туризма в нашем районе предостаточно, поэтому еще больше непонятно стремление открыть границы заповедника», — говорится в тексте письма.
Ранее специалисты заповедника «Денежкин Камень» обвинили ОАО «Святогор» (входит в состав УГМК) в сбросе отходов производства в протекающие через природоохранную территорию водные артерии, заявив о загрязнении нескольких уральских рек карьерами Северного медно-цинкового рудника: Шемур, Ново-Шемур и Тарньер, которыми владеет компания.
Также экологи отмечают, что воды реки Шегультан питают месторождение подземных вод, из которого обеспечивается водоснабжение города Североуральска и поселков.
Общественники попросили ученых выступить против инициативы, которая предполагает перевод заповедника «Денежкин Камень» в статус национального парка. В последнее время эта идея активно обсуждается в экспертном сообществе.
«Помогите нам защитить заповедник «Денежкин Камень»! Мы его считаем нашим, ценим его и любим! Уважаем неприкосновенность его границ, так как понимаем, что любой «туризм» на его территории будет губительным для экосистем, редких растений и животных. Там сохранены участки первобытной тайги — все об этом знают. Тем более что мест для туризма в нашем районе предостаточно, поэтому еще больше непонятно стремление открыть границы заповедника», — говорится в тексте письма.
Ранее специалисты заповедника «Денежкин Камень» обвинили ОАО «Святогор» (входит в состав УГМК) в сбросе отходов производства в протекающие через природоохранную территорию водные артерии, заявив о загрязнении нескольких уральских рек карьерами Северного медно-цинкового рудника: Шемур, Ново-Шемур и Тарньер, которыми владеет компания.
Также экологи отмечают, что воды реки Шегультан питают месторождение подземных вод, из которого обеспечивается водоснабжение города Североуральска и поселков.
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