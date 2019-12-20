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ДелоБанк попал в топ-3 рейтинга самых эффективных интернет-банков для торгово-сервисных предприятий

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2019. ДелоБанк (проект СКБ-банка для предпринимателей) занял третье место в номинации «Лучший интернет-банк для торгово-сервисного предприятия (ТСП)» рейтинга Business Internet Banking Rank, который ежегодно составляет аналитическое агентство Markswebb. Об этом сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.



«Эксперты Markswebb проанализировали деятельность, услуги, тарифы и маркетинговые предложения 15 российских интернет-банков по более чем 500 критериям. Специалисты оценили функционал, эффективность и удобство сервисов для пользователей трех видов бизнеса — индивидуального предпринимателя (ИП) без штата сотрудников, торгово-сервисного предприятия, а также компании, ведущей внешнеэкономическую деятельность», — говорится в сообщении.



В итоге было сформировано три отдельных рейтинга интернет-банков в зависимости от типа компании сегмента МСБ. ДелоБанк во второй раз принял участие в исследовании. В этом году он занял 3-е место в категории ТСП, 4-е место в рейтинге интернет-банков для ИП без сотрудников и 5-е место в категории «Компании, ведущие ВЭД».



«ДелоБанк еще достаточно молодой — проект был запущен в феврале 2018 года. Однако за два года нам удалось завоевать доверие клиентов, ведь мы предлагаем именно те тарифы, продукты и сервисы, которые максимально точно соответствуют реальным запросам российских предпринимателей. Удобство, интуитивно понятный интерфейс онлайн-банкинга, фокус на потребностях клиентов, постоянное стремление действовать на опережение трендов рынка — все это помогает нам развивать самый эффективный интернет-банк для малого бизнеса», — прокомментировала директор по развитию ДелоБанка Ирина Кузьмина.



Markswebb публикует Business Internet Banking Rank ежегодно. В рамках исследования эксперты открывают расчетные счета в банках, проводят платежи, используют разные сервисы, анализируют пользовательские сценарии в онлайн-банках. Кроме того, Markswebb проводит опрос специалистов по онлайн-обслуживанию малого бизнеса в банках и собирает данные из открытых источников: руководства пользователя, презентации и демо-версии интернет-банков, тарифных справочников и так далее.



ДелоБанк — это инновационный федеральный онлайн-банк для предпринимателей, созданный на современной IT-платформе и обеспечивающий полностью дистанционное управление финансами предприятия. ДелоБанк обслуживает более 65 тыс. клиентов. Входит в банковскую группу СКБ-банка и Газэнергобанка, финансово-промышленную Группу Синара. По итогам III квартала 2019 года ДелоБанк признан самым выгодным банком для ИП-фрилансеров и торговых точек в исследовании Business Banking Fees Monitoring агентства Markswebb. В рейтинге Business Mobile Banking Rank 2019 мобильное приложение ДелоБанка на Android и iOS заняло первое место во всех номинациях.

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