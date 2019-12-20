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Арбитражный суд Москвы поддержал «Роснефть» в отказе от продукции компании «НИКА-Петротэк»
20 декабрь 2019 (10:04)
УрБК, Москва, 20.12.2019. Арбитражный суд города Москвы поддержал решение корпорации «Роснефть» отказаться от приобретения продукции екатеринбургской компании «НИКА-Петротэк», которая производит расклиниватели для нефтяных скважин.
Такое решение суд вынес 17 декабря в ответ на судебный иск ООО «НИКА-Петротэк», с которым оно обратилось к ФАС России и «Роснефти». Как сообщается на сайте Арбитражного суда города Москвы, судья Ласкина приняла решение в удовлетворении заявленных ООО «НИКА-Петротэк» требований отказать.
Ранее корпорация «Роснефть» отказалась от закупок продукции у екатеринбургского производителя расходных материалов для нефтяной отрасли ООО «НИКА-Петротэк» и лишила компанию аккредитации для участия в закупках. Зарегистрированное в Екатеринбурге предприятие, принадлежащее предпринимателю Алексею Балашову и бывшему начальнику службы безопасности УГМК Валерию Абрамову, пыталось оспорить это решение в суде.
Как сообщается в материалах торговой площадки ТЭК-Торг, ООО «НИКА-Петротэк» участвовало в конкурсе на закупку пропантов, который проводила корпорация «Роснефть», на общую сумму порядка 60 млрд руб., но проиграла его. Представители «НИКА-Петротэк» обратились в ФАС, обвинив «Роснефть» в предвзятости, нарушении порядка определения победителя торгов. Антимонопольная служба нарушений в деятельности «Роснефти» не обнаружила. Тогда екатеринбургская компания подала иск к ФАС в московский арбитражный суд.
С 2015 года «НИКА-Петротэк» приняла участие в 80 госзакупках, заключив 39 контрактов, из которых абсолютное большинство — 35 — с единственным заказчиком — предприятиями группы «Транснефть». С «Роснефтью» у компании был только один контракт, при попытках заключить новые она и лишилась аккредитации.
Такое решение суд вынес 17 декабря в ответ на судебный иск ООО «НИКА-Петротэк», с которым оно обратилось к ФАС России и «Роснефти». Как сообщается на сайте Арбитражного суда города Москвы, судья Ласкина приняла решение в удовлетворении заявленных ООО «НИКА-Петротэк» требований отказать.
Ранее корпорация «Роснефть» отказалась от закупок продукции у екатеринбургского производителя расходных материалов для нефтяной отрасли ООО «НИКА-Петротэк» и лишила компанию аккредитации для участия в закупках. Зарегистрированное в Екатеринбурге предприятие, принадлежащее предпринимателю Алексею Балашову и бывшему начальнику службы безопасности УГМК Валерию Абрамову, пыталось оспорить это решение в суде.
Как сообщается в материалах торговой площадки ТЭК-Торг, ООО «НИКА-Петротэк» участвовало в конкурсе на закупку пропантов, который проводила корпорация «Роснефть», на общую сумму порядка 60 млрд руб., но проиграла его. Представители «НИКА-Петротэк» обратились в ФАС, обвинив «Роснефть» в предвзятости, нарушении порядка определения победителя торгов. Антимонопольная служба нарушений в деятельности «Роснефти» не обнаружила. Тогда екатеринбургская компания подала иск к ФАС в московский арбитражный суд.
С 2015 года «НИКА-Петротэк» приняла участие в 80 госзакупках, заключив 39 контрактов, из которых абсолютное большинство — 35 — с единственным заказчиком — предприятиями группы «Транснефть». С «Роснефтью» у компании был только один контракт, при попытках заключить новые она и лишилась аккредитации.
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