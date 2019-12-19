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Более 19,5 тыс. жителей Екатеринбурга приняли участие в голосовании по проектам программы «Формирование современной городской среды»

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. В Екатеринбурге прошло голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году. Финансирование и работы будут осуществляться в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».



Сбор предложений от горожан по обновлению популярных рекреационных пространств уральской столицы проводился на официальном портале Екатеринбурга 18 ноября — 13 декабря, сообщила на брифинге председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.



Жителям, организациям и предприятиям предлагали один из пяти вариантов, которые ранее эксперты отобрали как наиболее значимые и приоритетные для Екатеринбурга. В опросе приняли участие 19 тыс. 524 человека, говорится в сообщении на официальном сайте города.



По его итогам муниципальная общественная комиссия вынесла на рейтинговое голосование следующие объекты: сад им. Ф. Энгельса (территория, набравшая наибольшее количество голосов — 25,5 процента); летний парк «Уралмаш»; набережная реки Ольховки (от пешеходного моста через реку Ольховку до улицы Готвальда); дендрологический парк-выставка в районе улиц Мира — Софьи Ковалевской.

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