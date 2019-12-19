Новости дня

Компания «ФОРЭС» подарила спектрофотометр Асбестовской станции юных натуралистов

19 декабрь 2019 (11:47)

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. ООО «ФОРЭС» подарило спектрофотометр Unico КФК-3КМ станции юных натуралистов (СЮН) в Асбесте. Этот прибор может использоваться как для научных исследований, так и для изучения современных методов лабораторного анализа, сообщает пресс-служба компании.

«Уделяя огромное внимание качеству своей продукции, наша компания оснащает свои производственные лаборатории самым современным и точным оборудованием. Переданный спектрофотометр несколько лет прослужил на одном из наших предприятий, пришло время заменить его. Однако исследования, которые требуют чуть меньшей точности, на нем можно проводить и дальше», — цитирует пресс-служба директора Асбестовского отделения ООО «ФОРЭС» Дмитрия Виберга.

Новый прибор позволит юным натуралистам более глубоко исследовать химический состав не только почвы, но и атмосферного воздуха и воды. С его помощью можно также определять, например, качество продуктов питания.

«Спектрофотометр КФК-3КМ производится в России с использованием импортных комплектующих, предназначен для измерения коэффициентов пропускания, оптической плотности и концентрации растворов. Он разработан для отечественных условий эксплуатации и выпускается с учетом российских лабораторных требований. Для сохранения и обработки результатов измерений может подключаться к персональному компьютеру. Совершенно новый прибор сегодня стоит более 90 тыс. руб.», — сообщили в пресс-службе компании «ФОРЭС».

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: