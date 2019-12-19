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В Екатеринбурге объявили тендер на проектирование администрации Академического района, офисов ГК «КОРТРОС» и УК «Академический»
19 декабрь 2019 (10:43)
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» объявило тендер на проектирование администрации Академического района, офисов группы компаний (ГК) «КОРТРОС» и управляющей компании (УК) «Академический».
Предмет тендера — право заключения договора на разработку эскизного проекта, проектной документации, рабочей документации объектов: администрация района «Академический», офис ГК «КОРТРОС», офис АО «Управляющая компания «Академический».
Начальная цена выполнения работ — 8 млн 079 тыс. 109,69 руб., в том числе НДС 20%.
Извещение размещено на сайте ГК «КОРТРОС» в разделе тендеры, а также на ЭТП В2В-center под № 1378031.
Заявки принимаются до 17 января 2020 года в 16.00 по местному времени.
Контактное лицо: Старникова Светлана Александровна. Телефон: (343) 231-18-30 вн. 5818. Адрес электронной почты: S.Starnikova@kortros.ru.
АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»,
офис продаж: пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
Предмет тендера — право заключения договора на разработку эскизного проекта, проектной документации, рабочей документации объектов: администрация района «Академический», офис ГК «КОРТРОС», офис АО «Управляющая компания «Академический».
Начальная цена выполнения работ — 8 млн 079 тыс. 109,69 руб., в том числе НДС 20%.
Извещение размещено на сайте ГК «КОРТРОС» в разделе тендеры, а также на ЭТП В2В-center под № 1378031.
Заявки принимаются до 17 января 2020 года в 16.00 по местному времени.
Контактное лицо: Старникова Светлана Александровна. Телефон: (343) 231-18-30 вн. 5818. Адрес электронной почты: S.Starnikova@kortros.ru.
АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»,
офис продаж: пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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