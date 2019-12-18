Брусника ввела в эксплуатацию третий дом в квартале «Суходольский» в Екатеринбурге

Фотография предоставлена пресс-службой компании Брусника

Фотография предоставлена пресс-службой компании Брусника

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2019. Девелоперская компания Брусника ввела в эксплуатацию третий дом в квартале «Суходольский» раньше срока по проектной декларации. Планируемый ввод перенесли с IV квартала 2020 года на I квартал 2020, но застройщик завершил работы уже в декабре 2019 года и готов заселить жителей уже на этой неделе.«Новоселы получат ключи на год раньше. При этом договор долевого участия предусматривает 90 дней на передачу ключей от квартир с момента получения акта ввода», — сообщает пресс-служба компании.Дом № 3 в квартале «Суходольский» — это квартал переменной высотности 5-16 этажей с камерным внутренним двором и коммерческими помещениями по периметру. Здесь расположено 330 квартир и будет проживать около 900 жителей. Дом отличается новыми планировочными решениями: сквозные квартиры с отдельным входом с улицы и выходом на террасу с видом во дворе, двухуровневые квартиры с террасами на первых этажах, дуплексы на последних этажах.Из функциональных особенностей в квартирах сделаны большие мастер-спальни с собственной ванной комнатой и просторные кухни-гостиные, разнообразные летние помещения, постирочные и гардеробные комнаты.Брусника использовала в доме № 3 квартала «Суходольский» улучшенную коллекцию интерьеров мест общего пользования: лифтовые холлы выполнены керамогранитом, подъезды просторные и светлые, дизайн в едином стиле с элементами домашнего уюта.«Большие круглые зеркала с подсветкой, теплые тона в отделке помещений, окна и светопрозрачные входы, разнообразное искусственное освещение наполняют помещения подъезда объемом и делают их комфортными для ежедневного пребывания. На первых этажах традиционно расположены просторные колясочные и велосипедные комнаты. Ключи есть только у жителей дома», — говорится в сообщении.По проекту в «Суходольском» будет построено четыре квартала с единым общественным пространством в центре. Сейчас здесь сдано и заселено два дома, заселение третьего завершится в I квартале 2020 года. Дом 4 планируют ввести в эксплуатацию в IV квартале 2020 года. После завершения строительства девелопер выполнит совместное благоустройство территории рядом с третьим и четвертым домом. Здесь появится общественная зона для спокойного отдыха и прогулок взрослых, игровая площадка для детей разных возрастов, беседки и гамаки, функциональные арт-объекты и места для пикников. Будут высажены взрослые деревья, кустарники, многолетние растения и сделаны зеленые холмы до полуметра в высоту. Ломанная геопластика ландшафта придаст пространствам приватность и камерность. По заселению всех домов в квартале «Суходольский» будет проживать около 3 тыс. жителей.