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К Системе быстрых платежей подключились 33 российских банка
18 декабрь 2019 (10:52)
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2019. По состоянию на 18 декабря к Системе быстрых платежей (СБП) подключились 33 российских банка, из них 10 — крупнейших. Еще более 100 кредитных организаций активно работают над подключением к СБП. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.
«Банк России содействует развитию цифровой инфраструктуры финансового рынка и реализует ряд важных проектов, в том числе Систему быстрых платежей. К ней активно подключаются региональные кредитные организации. Так, один из свердловских банков участвует в проекте с первого этапа и уже массово предоставляет услуги мгновенных переводов, другой начал их оказывать с середины ноября. Еще около 100 кредитных организаций находятся на разных стадиях готовности ко вступлению в программу. Отмечу, что с начала работы сервиса граждане совершили более 5 млн переводов и количество платежей ежемесячно увеличивается на 20%», — отметил начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов.
Напомним, что в конце января 2019 года ЦБ запустил технологически новую СБП для моментального перевода денежных средств. Граждане получили возможность круглосуточно в режиме реального времени переводить деньги по номеру телефона как по своим собственным счетам, так и на счета других физических лиц, даже если они открыты в разных банках.
Доступ к системе возможен через мобильное приложение банка-участника. Перевод занимает всего несколько секунд. Главное, чтобы банки, которые участвуют в переводе, были подключены к этой системе. Отличие нового сервиса от действующих сегодня автоматизированных систем коммерческих организаций, предоставляющих гражданам похожие услуги, в том, что перевод осуществляется независимо от того, привязана карта к счету отправителя или счету получателя. В настоящее время разовый платеж ограничен законодательством и не должен превышать 600 тыс. руб.
«Банк России содействует развитию цифровой инфраструктуры финансового рынка и реализует ряд важных проектов, в том числе Систему быстрых платежей. К ней активно подключаются региональные кредитные организации. Так, один из свердловских банков участвует в проекте с первого этапа и уже массово предоставляет услуги мгновенных переводов, другой начал их оказывать с середины ноября. Еще около 100 кредитных организаций находятся на разных стадиях готовности ко вступлению в программу. Отмечу, что с начала работы сервиса граждане совершили более 5 млн переводов и количество платежей ежемесячно увеличивается на 20%», — отметил начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов.
Напомним, что в конце января 2019 года ЦБ запустил технологически новую СБП для моментального перевода денежных средств. Граждане получили возможность круглосуточно в режиме реального времени переводить деньги по номеру телефона как по своим собственным счетам, так и на счета других физических лиц, даже если они открыты в разных банках.
Доступ к системе возможен через мобильное приложение банка-участника. Перевод занимает всего несколько секунд. Главное, чтобы банки, которые участвуют в переводе, были подключены к этой системе. Отличие нового сервиса от действующих сегодня автоматизированных систем коммерческих организаций, предоставляющих гражданам похожие услуги, в том, что перевод осуществляется независимо от того, привязана карта к счету отправителя или счету получателя. В настоящее время разовый платеж ограничен законодательством и не должен превышать 600 тыс. руб.
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