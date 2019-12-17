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ЦБ планирует с 1 июля 2020 года ужесточить процедуру выдачи ипотеки
17 декабрь 2019 (18:02)
УрБК, Москва, 17.12.2019. Банк России планирует с 1 июля 2020 года ужесточить процедуру выдачи ипотеки для кредитных организаций. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте регулятора.
«В целях поддержания сбалансированного роста ипотечного кредитования, повышения чувствительности макропруденциальных мер к кредитному риску ипотечных заемщиков и ограничения рисков, связанных с увеличением долговой нагрузки населения, Банк России рассматривает возможность введения с 1 июля 2020 года дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН) и отношения величины основного долга по ипотечному кредиту (займу) к справедливой стоимости предмета залога (показатель «кредит/залог»)», — говорится в докладе.
По подсчетам ЦБ, без изменения структуры ипотечных портфелей такая мера позволит увеличить нагрузку на капитал банков в 1,4 раза.
«В целях поддержания сбалансированного роста ипотечного кредитования, повышения чувствительности макропруденциальных мер к кредитному риску ипотечных заемщиков и ограничения рисков, связанных с увеличением долговой нагрузки населения, Банк России рассматривает возможность введения с 1 июля 2020 года дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН) и отношения величины основного долга по ипотечному кредиту (займу) к справедливой стоимости предмета залога (показатель «кредит/залог»)», — говорится в докладе.
По подсчетам ЦБ, без изменения структуры ипотечных портфелей такая мера позволит увеличить нагрузку на капитал банков в 1,4 раза.
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